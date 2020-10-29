Wootrade Network (WOO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wootrade Network (WOO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wootrade Network (WOO) teave Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade. Ametlik veebisait: https://woo.org Valge raamat: https://learn.woo.org Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b Ostke WOO kohe!

Turukapital: $ 141.69M
Koguvaru: $ 2.21B
Ringlev varu: $ 1.91B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 163.98M
Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.79349
Kõigi aegade madalaim: $ 0
Praegune hind: $ 0.07429

Wootrade Network (WOO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wootrade Network (WOO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WOO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WOO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WOO tokeni tokenoomikat, avastage WOO tokeni reaalajas hinda!

Wootrade Network (WOO) hinna ajalugu WOO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WOO hinna ajalugu kohe!

WOO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WOO võiks suunduda? Meie WOO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WOO tokeni hinna ennustust kohe!

