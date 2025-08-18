Rohkem infot WNCG

Nine Chronicles hind(WNCG)

1 WNCG/USD reaalajas hind:

$0.01914
$0.01914$0.01914
0.00%1D
USD
Nine Chronicles (WNCG) reaalajas hinnagraafik
Nine Chronicles (WNCG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01864
$ 0.01864$ 0.01864
24 h madal
$ 0.01932
$ 0.01932$ 0.01932
24 h kõrge

$ 0.01864
$ 0.01864$ 0.01864

$ 0.01932
$ 0.01932$ 0.01932

$ 4.85927372
$ 4.85927372$ 4.85927372

$ 0.016919518461443125
$ 0.016919518461443125$ 0.016919518461443125

0.00%

0.00%

-2.90%

-2.90%

Nine Chronicles (WNCG) reaalajas hind on $ 0.01914. Viimase 24 tunni jooksul WNCG kaubeldud madalaim $ 0.01864 ja kõrgeim $ 0.01932 näitab aktiivset turu volatiivsust. WNCGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.85927372 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.016919518461443125.

Lüliajalise tootluse osas on WNCG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -2.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nine Chronicles (WNCG) – turuteave

No.1145

$ 10.09M
$ 10.09M$ 10.09M

$ 57.65K
$ 57.65K$ 57.65K

$ 19.14M
$ 19.14M$ 19.14M

526.97M
526.97M 526.97M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

723,789,440
723,789,440 723,789,440

52.69%

ETH

Nine Chronicles praegune turukapitalisatsioon on $ 10.09M $ 57.65K 24 tunnise kauplemismahuga. WNCG ringlev varu on 526.97M, mille koguvaru on 723789440. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.14M.

Nine Chronicles (WNCG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Nine Chronicles tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00187-8.91%
60 päeva$ -0.00223-10.44%
90 päeva$ -0.0049-20.39%
Nine Chronicles Hinnamuutus täna

Täna registreeris WNCG muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Nine Chronicles 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00187 (-8.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Nine Chronicles 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WNCG $ -0.00223 (-10.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Nine Chronicles 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0049 (-20.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Nine Chronicles (WNCG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Nine Chronicles hinnaajaloo lehte.

Mis on Nine Chronicles (WNCG)

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

Nine Chronicles on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nine Chronicles investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WNCG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Nine Chronicles kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nine Chronicles ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Nine Chronicles hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nine Chronicles (WNCG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nine Chronicles (WNCG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nine Chronicles nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nine Chronicles hinna ennustust kohe!

Nine Chronicles (WNCG) tokenoomika

Nine Chronicles (WNCG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WNCG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Nine Chronicles (WNCG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Nine Chronicles osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nine Chronicles osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WNCG kohalike valuutade suhtes

Nine Chronicles ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Nine Chronicles võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Nine Chronicles ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nine Chronicles kohta

Kui palju on Nine Chronicles (WNCG) tänapäeval väärt?
Reaalajas WNCG hind USD on 0.01914 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WNCG/USD hind?
Praegune hind WNCG/USD on $ 0.01914. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nine Chronicles turukapitalisatsioon?
WNCG turukapitalisatsioon on $ 10.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WNCG ringlev varu?
WNCG ringlev varu on 526.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WNCG (ATH) hind?
WNCG saavutab ATH hinna summas 4.85927372 USD.
Mis oli kõigi aegade WNCG madalaim (ATL) hind?
WNCG nägi ATL hinda summas 0.016919518461443125 USD.
Milline on WNCG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WNCG kauplemismaht on $ 57.65K USD.
Kas WNCG sel aastal kõrgemale ka suundub?
WNCG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WNCG hinna ennustust.
