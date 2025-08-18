Nine Chronicles (WNCG) reaalajas hind on $ 0.01914. Viimase 24 tunni jooksul WNCG kaubeldud madalaim $ 0.01864 ja kõrgeim $ 0.01932 näitab aktiivset turu volatiivsust. WNCGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.85927372 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.016919518461443125.
Lüliajalise tootluse osas on WNCG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -2.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nine Chronicles (WNCG) – turuteave
Nine Chronicles praegune turukapitalisatsioon on $ 10.09M$ 57.65K 24 tunnise kauplemismahuga. WNCG ringlev varu on 526.97M, mille koguvaru on 723789440. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.14M.
Nine Chronicles (WNCG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Nine Chronicles tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00187
-8.91%
60 päeva
$ -0.00223
-10.44%
90 päeva
$ -0.0049
-20.39%
Nine Chronicles Hinnamuutus täna
Täna registreeris WNCG muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Nine Chronicles 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00187 (-8.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Nine Chronicles 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WNCG $ -0.00223 (-10.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Nine Chronicles 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0049 (-20.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Nine Chronicles (WNCG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).
Nine Chronicles on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nine Chronicles investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WNCG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Nine Chronicles kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nine Chronicles ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Nine Chronicles hinna ennustus (USD)
Kui palju on Nine Chronicles (WNCG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nine Chronicles (WNCG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nine Chronicles nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Nine Chronicles (WNCG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WNCG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Nine Chronicles (WNCG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Nine Chronicles osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nine Chronicles osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
