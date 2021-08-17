WNCG

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

KohtNo.1216

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.03%

Ringlev varu538,713,754.27

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru723,789,440

Ringluse määr0.5387%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim4.85927372,2021-08-17

Madalaim hind0.014851304471806872,2025-09-05

Avalik plokiahelETH

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

