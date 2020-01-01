Nine Chronicles (WNCG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nine Chronicles (WNCG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nine Chronicles (WNCG) teave Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG). Ametlik veebisait: https://nine-chronicles.com/ Valge raamat: https://gold.nine-chronicles.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf203Ca1769ca8e9e8FE1DA9D147DB68B6c919817 Ostke WNCG kohe!

Nine Chronicles (WNCG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nine Chronicles (WNCG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.59M $ 9.59M $ 9.59M Koguvaru: $ 723.79M $ 723.79M $ 723.79M Ringlev varu: $ 528.73M $ 528.73M $ 528.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.14M $ 18.14M $ 18.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.4157 $ 4.4157 $ 4.4157 Kõigi aegade madalaim: $ 0.016919518461443125 $ 0.016919518461443125 $ 0.016919518461443125 Praegune hind: $ 0.01814 $ 0.01814 $ 0.01814 Lisateave Nine Chronicles (WNCG) hinna kohta

Nine Chronicles (WNCG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nine Chronicles (WNCG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WNCG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WNCG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WNCG tokeni tokenoomikat, avastage WNCG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WNCG Kas olete huvitatud Nine Chronicles (WNCG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WNCG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WNCG MEXC-ist osta!

Nine Chronicles (WNCG) hinna ajalugu WNCG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WNCG hinna ajalugu kohe!

WNCG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WNCG võiks suunduda? Meie WNCG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WNCG tokeni hinna ennustust kohe!

