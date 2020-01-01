USD Mapped Token (USDM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi USD Mapped Token (USDM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

USD Mapped Token (USDM) teave In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange. Ametlik veebisait: https://mountainprotocol.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x59D9356E565Ab3A36dD77763Fc0d87fEaf85508C Ostke USDM kohe!

USD Mapped Token (USDM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage USD Mapped Token (USDM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 152.11M $ 152.11M $ 152.11M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 152.52M $ 152.52M $ 152.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9 $ 9 $ 9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.5961661527854328 $ 0.5961661527854328 $ 0.5961661527854328 Praegune hind: $ 1.0027 $ 1.0027 $ 1.0027 Lisateave USD Mapped Token (USDM) hinna kohta

USD Mapped Token (USDM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud USD Mapped Token (USDM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USDM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USDM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USDM tokeni tokenoomikat, avastage USDM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust USDM Kas olete huvitatud USD Mapped Token (USDM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid USDM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas USDM MEXC-ist osta!

USD Mapped Token (USDM) hinna ajalugu USDM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage USDM hinna ajalugu kohe!

USDM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USDM võiks suunduda? Meie USDM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USDM tokeni hinna ennustust kohe!

