Xphere (XP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Xphere (XP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Xphere (XP) teave XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform. Ametlik veebisait: https://x-phere.com/ Valge raamat: https://docs.x-phere.com/whitepaper/ https://docs.x-phere.com/ Plokiahela Explorer: https://xp.tamsa.io/main Ostke XP kohe!

Xphere (XP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Xphere (XP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.14M $ 28.14M $ 28.14M Koguvaru: $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B Ringlev varu: $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 77.17M $ 77.17M $ 77.17M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Kõigi aegade madalaim: $ 0.010296224545133351 $ 0.010296224545133351 $ 0.010296224545133351 Praegune hind: $ 0.01403 $ 0.01403 $ 0.01403 Lisateave Xphere (XP) hinna kohta

Xphere (XP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Xphere (XP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XP tokeni tokenoomikat, avastage XP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XP Kas olete huvitatud Xphere (XP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XP MEXC-ist osta!

Xphere (XP) hinna ajalugu XP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XP hinna ajalugu kohe!

XP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XP võiks suunduda? Meie XP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XP tokeni hinna ennustust kohe!

