BOBO (BOBO) teave Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions. Ametlik veebisait: https://www.bobothebear.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xb90b2a35c65dbc466b04240097ca756ad2005295 Ostke BOBO kohe!

BOBO (BOBO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BOBO (BOBO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 33.92M $ 33.92M $ 33.92M Koguvaru: $ 66.48T $ 66.48T $ 66.48T Ringlev varu: $ 66.13T $ 66.13T $ 66.13T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.39M $ 35.39M $ 35.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000036 $ 0.0000036 $ 0.0000036 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000000004584169 $ 0.00000000004584169 $ 0.00000000004584169 Praegune hind: $ 0.000000512898 $ 0.000000512898 $ 0.000000512898 Lisateave BOBO (BOBO) hinna kohta

BOBO (BOBO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BOBO (BOBO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOBO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOBO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOBO tokeni tokenoomikat, avastage BOBO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BOBO Kas olete huvitatud BOBO (BOBO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BOBO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BOBO MEXC-ist osta!

BOBO (BOBO) hinna ajalugu BOBO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BOBO hinna ajalugu kohe!

BOBO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOBO võiks suunduda? Meie BOBO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOBO tokeni hinna ennustust kohe!

