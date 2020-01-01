Phoenix Global (PHB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Phoenix Global (PHB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Phoenix Global (PHB) teave Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience. Ametlik veebisait: https://www.phoenix.global/ Valge raamat: https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D Ostke PHB kohe!

Phoenix Global (PHB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Phoenix Global (PHB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.34M $ 32.34M $ 32.34M Koguvaru: $ 58.09M $ 58.09M $ 58.09M Ringlev varu: $ 58.09M $ 58.09M $ 58.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.63M $ 35.63M $ 35.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.1358 $ 4.1358 $ 4.1358 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 Praegune hind: $ 0.5567 $ 0.5567 $ 0.5567 Lisateave Phoenix Global (PHB) hinna kohta

Phoenix Global (PHB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Phoenix Global (PHB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PHB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PHB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PHB tokeni tokenoomikat, avastage PHB tokeni reaalajas hinda!

Phoenix Global (PHB) hinna ajalugu PHB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PHB hinna ajalugu kohe!

PHB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PHB võiks suunduda? Meie PHB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PHB tokeni hinna ennustust kohe!

