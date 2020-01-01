StarHeroes (STAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi StarHeroes (STAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

StarHeroes (STAR) teave Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports. Ametlik veebisait: https://starheroes.community/ Valge raamat: https://wiki.starheroes.community/ Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0xb299751b088336e165da313c33e3195b8c6663a6 Ostke STAR kohe!

StarHeroes (STAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage StarHeroes (STAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Koguvaru: $ 593.14M $ 593.14M $ 593.14M Ringlev varu: $ 215.72M $ 215.72M $ 215.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004714549947667772 $ 0.004714549947667772 $ 0.004714549947667772 Praegune hind: $ 0.005931 $ 0.005931 $ 0.005931 Lisateave StarHeroes (STAR) hinna kohta

StarHeroes (STAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud StarHeroes (STAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STAR tokeni tokenoomikat, avastage STAR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust STAR Kas olete huvitatud StarHeroes (STAR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid STAR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas STAR MEXC-ist osta!

StarHeroes (STAR) hinna ajalugu STAR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STAR hinna ajalugu kohe!

STAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STAR võiks suunduda? Meie STAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STAR tokeni hinna ennustust kohe!

