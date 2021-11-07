Kaspa (KAS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kaspa (KAS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kaspa (KAS) teave Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals. Ametlik veebisait: https://www.kaspa.org Valge raamat: https://eprint.iacr.org/2018/104.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.kaspa.org/ Ostke KAS kohe!

Kaspa (KAS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kaspa (KAS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.28B $ 2.28B $ 2.28B Koguvaru: $ 26.60B $ 26.60B $ 26.60B Ringlev varu: $ 26.60B $ 26.60B $ 26.60B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.46B $ 2.46B $ 2.46B Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.207914 $ 0.207914 $ 0.207914 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000169882220013181 $ 0.000169882220013181 $ 0.000169882220013181 Praegune hind: $ 0.085697 $ 0.085697 $ 0.085697 Lisateave Kaspa (KAS) hinna kohta

Kaspa (KAS) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas KAS tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Issuance Mechanism Kaspa (KAS) is a decentralized, peer-to-peer payment network that operates on a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism, similar to Bitcoin. However, Kaspa distinguishes itself through its unique blockDAG (Directed Acyclic Graph) architecture, which enables parallel block creation and ordering. The issuance of KAS tokens is entirely through mining, with no premine, no initial coin offering (ICO), and no pre-allocation of coins. This means all tokens in circulation have been, and continue to be, distributed as mining rewards to network participants who contribute computational power to secure the network. Consensus: Proof-of-Work (PoW) using the kHeavyHash algorithm

Proof-of-Work (PoW) using the kHeavyHash algorithm Block Time: 1 second (with ambitions to increase throughput further)

1 second (with ambitions to increase throughput further) Fair Launch: November 7, 2021

November 7, 2021 Premine/Pre-allocation: None; all coins are mined Allocation Mechanism Kaspa’s token distribution is among the most decentralized in the industry due to its fair launch and lack of premined or pre-allocated tokens. There were no tokens set aside for the team, investors, or advisors. All KAS tokens are earned through mining, ensuring a level playing field for all participants from the network’s inception. Allocation Category Percentage of Supply Vesting/Lockup Notes Mining Rewards 100% None All tokens mined Team/Investors 0% N/A No allocation Advisors 0% N/A No allocation Community/Grants 0% N/A No allocation Usage and Incentive Mechanism KAS tokens serve as the native currency of the Kaspa network and are used for: Transaction Fees: Users pay KAS to miners for processing and confirming transactions.

Users pay KAS to miners for processing and confirming transactions. Network Security: Miners are incentivized with KAS rewards to secure the network and validate transactions.

Miners are incentivized with KAS rewards to secure the network and validate transactions. Potential Future Use Cases: As the ecosystem develops, KAS may be used in DeFi, NFTs, and other dApps built on Kaspa. The primary incentive for holding and using KAS is participation in the network’s security and transaction processing, with miners earning rewards for their contributions. Locking Mechanism There is no formal locking or vesting mechanism for KAS tokens. Since all tokens are distributed via mining, recipients have immediate access to their rewards. There are no scheduled unlocks, cliffs, or vesting periods for any allocation group, as there were no pre-allocations. Unlocking Time Not applicable. Since there are no locked or vested tokens, there is no unlock schedule. All KAS in circulation has been mined and is immediately liquid. Summary Table Mechanism Details Issuance Proof-of-Work mining, no premine, no ICO, no pre-allocation Allocation 100% to miners, 0% to team/investors/advisors/community Usage/Incentives Transaction fees, network security, future dApp utility Locking None; all mined tokens are immediately liquid Unlocking Not applicable; no vesting or unlock schedule Key Takeaways Kaspa is one of the few major cryptocurrencies with a truly fair launch and no premined or pre-allocated tokens.

All KAS tokens are distributed through mining, ensuring maximum decentralization and fairness.

There are no lockups, vesting, or scheduled unlocks—every token in circulation is immediately usable.

The primary use of KAS is for transaction fees and network security, with future potential for broader utility as the ecosystem grows. For more technical and economic details, you can visit the Kaspa Features page or review the Kaspa GitHub repository.

