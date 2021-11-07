Kaspa (KAS) tokenoomika
Kaspa (KAS) teave
Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.
Kaspa (KAS) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Kaspa (KAS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Kaspa (KAS) põhjalik tokeni struktuur
Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas KAS tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine.
Issuance Mechanism
Kaspa (KAS) is a decentralized, peer-to-peer payment network that operates on a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism, similar to Bitcoin. However, Kaspa distinguishes itself through its unique blockDAG (Directed Acyclic Graph) architecture, which enables parallel block creation and ordering. The issuance of KAS tokens is entirely through mining, with no premine, no initial coin offering (ICO), and no pre-allocation of coins. This means all tokens in circulation have been, and continue to be, distributed as mining rewards to network participants who contribute computational power to secure the network.
- Consensus: Proof-of-Work (PoW) using the kHeavyHash algorithm
- Block Time: 1 second (with ambitions to increase throughput further)
- Fair Launch: November 7, 2021
- Premine/Pre-allocation: None; all coins are mined
Allocation Mechanism
Kaspa’s token distribution is among the most decentralized in the industry due to its fair launch and lack of premined or pre-allocated tokens. There were no tokens set aside for the team, investors, or advisors. All KAS tokens are earned through mining, ensuring a level playing field for all participants from the network’s inception.
|Allocation Category
|Percentage of Supply
|Vesting/Lockup
|Notes
|Mining Rewards
|100%
|None
|All tokens mined
|Team/Investors
|0%
|N/A
|No allocation
|Advisors
|0%
|N/A
|No allocation
|Community/Grants
|0%
|N/A
|No allocation
Usage and Incentive Mechanism
KAS tokens serve as the native currency of the Kaspa network and are used for:
- Transaction Fees: Users pay KAS to miners for processing and confirming transactions.
- Network Security: Miners are incentivized with KAS rewards to secure the network and validate transactions.
- Potential Future Use Cases: As the ecosystem develops, KAS may be used in DeFi, NFTs, and other dApps built on Kaspa.
The primary incentive for holding and using KAS is participation in the network’s security and transaction processing, with miners earning rewards for their contributions.
Locking Mechanism
There is no formal locking or vesting mechanism for KAS tokens. Since all tokens are distributed via mining, recipients have immediate access to their rewards. There are no scheduled unlocks, cliffs, or vesting periods for any allocation group, as there were no pre-allocations.
Unlocking Time
Not applicable. Since there are no locked or vested tokens, there is no unlock schedule. All KAS in circulation has been mined and is immediately liquid.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Proof-of-Work mining, no premine, no ICO, no pre-allocation
|Allocation
|100% to miners, 0% to team/investors/advisors/community
|Usage/Incentives
|Transaction fees, network security, future dApp utility
|Locking
|None; all mined tokens are immediately liquid
|Unlocking
|Not applicable; no vesting or unlock schedule
Key Takeaways
- Kaspa is one of the few major cryptocurrencies with a truly fair launch and no premined or pre-allocated tokens.
- All KAS tokens are distributed through mining, ensuring maximum decentralization and fairness.
- There are no lockups, vesting, or scheduled unlocks—every token in circulation is immediately usable.
- The primary use of KAS is for transaction fees and network security, with future potential for broader utility as the ecosystem grows.
For more technical and economic details, you can visit the Kaspa Features page or review the Kaspa GitHub repository.
Kaspa (KAS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Kaspa (KAS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate KAS tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
KAS tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate KAS tokeni tokenoomikat, avastage KAS tokeni reaalajas hinda!
Kuidas osta üksust KAS
Kas olete huvitatud Kaspa (KAS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KAS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.
Kaspa (KAS) hinna ajalugu
KAS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.
KAS – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu KAS võiks suunduda? Meie KAS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.
