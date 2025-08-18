Rohkem infot USDM

USD Mapped Token logo

USD Mapped Token hind(USDM)

1 USDM/USD reaalajas hind:

$0.9972
+0.05%1D
USD
USD Mapped Token (USDM) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:03:17 (UTC+8)

USD Mapped Token (USDM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.9958
24 h madal
$ 1.0034
24 h kõrge

$ 0.9958
$ 1.0034
$ 1.0473995736000812
$ 0.5961661527854328
+0.04%

+0.05%

+0.17%

+0.17%

USD Mapped Token (USDM) reaalajas hind on $ 0.9972. Viimase 24 tunni jooksul USDM kaubeldud madalaim $ 0.9958 ja kõrgeim $ 1.0034 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0473995736000812 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5961661527854328.

Lüliajalise tootluse osas on USDM muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel +0.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

USD Mapped Token (USDM) – turuteave

No.4204

$ 0.00
$ 99.68K
$ 151.68M
0.00
--
152,107,153
ETH

USD Mapped Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 99.68K 24 tunnise kauplemismahuga. USDM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 152107153. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

USD Mapped Token (USDM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse USD Mapped Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000498+0.05%
30 päeva$ +0.0019+0.19%
60 päeva$ -0.0141-1.40%
90 päeva$ -0.0015-0.16%
USD Mapped Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris USDM muutuse $ +0.000498 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

USD Mapped Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0019 (+0.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

USD Mapped Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USDM $ -0.0141 (-1.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

USD Mapped Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0015 (-0.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada USD Mapped Token (USDM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe USD Mapped Token hinnaajaloo lehte.

Mis on USD Mapped Token (USDM)

In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange.

USD Mapped Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie USD Mapped Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida USDM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse USD Mapped Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie USD Mapped Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

USD Mapped Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on USD Mapped Token (USDM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USD Mapped Token (USDM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USD Mapped Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USD Mapped Token hinna ennustust kohe!

USD Mapped Token (USDM) tokenoomika

USD Mapped Token (USDM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

USD Mapped Token (USDM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas USD Mapped Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust USD Mapped Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

USDM kohalike valuutade suhtes

1 USD Mapped Token(USDM)/VND
26,241.318
1 USD Mapped Token(USDM)/AUD
A$1.515744
1 USD Mapped Token(USDM)/GBP
0.727956
1 USD Mapped Token(USDM)/EUR
0.84762
1 USD Mapped Token(USDM)/USD
$0.9972
1 USD Mapped Token(USDM)/MYR
RM4.198212
1 USD Mapped Token(USDM)/TRY
40.675788
1 USD Mapped Token(USDM)/JPY
¥146.5884
1 USD Mapped Token(USDM)/ARS
ARS$1,293.378372
1 USD Mapped Token(USDM)/RUB
79.486812
1 USD Mapped Token(USDM)/INR
87.264972
1 USD Mapped Token(USDM)/IDR
Rp16,083.868716
1 USD Mapped Token(USDM)/KRW
1,384.991136
1 USD Mapped Token(USDM)/PHP
56.39166
1 USD Mapped Token(USDM)/EGP
￡E.48.124872
1 USD Mapped Token(USDM)/BRL
R$5.38488
1 USD Mapped Token(USDM)/CAD
C$1.376136
1 USD Mapped Token(USDM)/BDT
121.099968
1 USD Mapped Token(USDM)/NGN
1,529.445528
1 USD Mapped Token(USDM)/UAH
41.094612
1 USD Mapped Token(USDM)/VES
Bs134.622
1 USD Mapped Token(USDM)/CLP
$961.3008
1 USD Mapped Token(USDM)/PKR
Rs282.486816
1 USD Mapped Token(USDM)/KZT
539.894052
1 USD Mapped Token(USDM)/THB
฿32.20956
1 USD Mapped Token(USDM)/TWD
NT$29.945916
1 USD Mapped Token(USDM)/AED
د.إ3.659724
1 USD Mapped Token(USDM)/CHF
Fr0.79776
1 USD Mapped Token(USDM)/HKD
HK$7.798104
1 USD Mapped Token(USDM)/AMD
֏381.189672
1 USD Mapped Token(USDM)/MAD
.د.م8.964828
1 USD Mapped Token(USDM)/MXN
$18.817164
1 USD Mapped Token(USDM)/PLN
3.629808
1 USD Mapped Token(USDM)/RON
лв4.307904
1 USD Mapped Token(USDM)/SEK
kr9.52326
1 USD Mapped Token(USDM)/BGN
лв1.665324
1 USD Mapped Token(USDM)/HUF
Ft336.65472
1 USD Mapped Token(USDM)/CZK
20.84148
1 USD Mapped Token(USDM)/KWD
د.ك0.304146
1 USD Mapped Token(USDM)/ILS
3.360564
1 USD Mapped Token(USDM)/NOK
kr10.161468
1 USD Mapped Token(USDM)/NZD
$1.675296

USD Mapped Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest USD Mapped Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse USD Mapped Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USD Mapped Token kohta

Kui palju on USD Mapped Token (USDM) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDM hind USD on 0.9972 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDM/USD hind?
Praegune hind USDM/USD on $ 0.9972. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on USD Mapped Token turukapitalisatsioon?
USDM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDM ringlev varu?
USDM ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDM (ATH) hind?
USDM saavutab ATH hinna summas 1.0473995736000812 USD.
Mis oli kõigi aegade USDM madalaim (ATL) hind?
USDM nägi ATL hinda summas 0.5961661527854328 USD.
Milline on USDM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDM kauplemismaht on $ 99.68K USD.
Kas USDM sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDM hinna ennustust.
USD Mapped Token (USDM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

USDM/USD kalkulaator

Summa

USDM
USDM
USD
USD

1 USDM = 0.9972 USD

Kauplemine: USDM

USDMUSDT
$0.9972
+0.05%

