USD Mapped Token (USDM) reaalajas hind on $ 0.9972. Viimase 24 tunni jooksul USDM kaubeldud madalaim $ 0.9958 ja kõrgeim $ 1.0034 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0473995736000812 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5961661527854328.
Lüliajalise tootluse osas on USDM muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel +0.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
USD Mapped Token (USDM) – turuteave
No.4204
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 99.68K
$ 99.68K$ 99.68K
$ 151.68M
$ 151.68M$ 151.68M
0.00
0.00 0.00
--
----
152,107,153
152,107,153 152,107,153
ETH
USD Mapped Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 99.68K 24 tunnise kauplemismahuga. USDM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 152107153. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
USD Mapped Token (USDM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse USD Mapped Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000498
+0.05%
30 päeva
$ +0.0019
+0.19%
60 päeva
$ -0.0141
-1.40%
90 päeva
$ -0.0015
-0.16%
USD Mapped Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris USDM muutuse $ +0.000498 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
USD Mapped Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0019 (+0.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
USD Mapped Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USDM $ -0.0141 (-1.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
USD Mapped Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0015 (-0.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada USD Mapped Token (USDM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange.
USD Mapped Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie USD Mapped Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida USDM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse USD Mapped Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie USD Mapped Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
USD Mapped Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on USD Mapped Token (USDM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USD Mapped Token (USDM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USD Mapped Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
USD Mapped Token (USDM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
USD Mapped Token (USDM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas USD Mapped Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust USD Mapped Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.