Binance Coin (BNB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Binance Coin (BNB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Binance Coin (BNB) teave What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from "go-ethereum". It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus ("Parlia"), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad. Ametlik veebisait: https://bnbchain.org/en Plokiahela Explorer: https://explorer.bnbchain.org/

Binance Coin (BNB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Binance Coin (BNB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 116.28B Koguvaru: $ 139.29M Ringlev varu: $ 139.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 116.28B Kõigi aegade kõrgeim: $ 869.19 Kõigi aegade madalaim: $ 0.09610939770936966 Praegune hind: $ 834.79

Binance Coin (BNB) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas BNB tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Issuance Mechanism Initial Supply : BNB was launched with a maximum supply of 200 million tokens.

: BNB was launched with a maximum supply of 200 million tokens. Pre-mine : All tokens were pre-mined at genesis.

: All tokens were pre-mined at genesis. Burn Mechanisms : BNB employs two main burn mechanisms: Auto-Burn : A quarterly, formula-based burn that reduces supply based on BNB price and BSC block production. The goal is to reduce total supply to 100 million BNB. Real-Time Burn (BEP-95) : A portion of gas fees on BNB Smart Chain is burned in real time, further reducing supply. Pioneer Burn : Lost tokens (due to user error) can be covered by the Pioneer Burn Program and included in quarterly burns.

: BNB employs two main burn mechanisms: No Ongoing Minting: After genesis, no new BNB tokens are minted; supply only decreases via burns. Allocation Mechanism At genesis, the 200 million BNB tokens were allocated as follows: Allocation Amount (BNB) % of Total Unlock Schedule / Notes ICO 100,000,000 50% Distributed to public investors after ICO (within 5 days) Founding Team 80,000,000 40% 20% at genesis, then 20% annually for 4 years (cliff) Angel Investors 20,000,000 10% Not specified Public Sale (ICO) : Held June 30–July 20, 2017. 100 million BNB sold, raising $15 million.

: Held June 30–July 20, 2017. 100 million BNB sold, raising $15 million. Founders : 80 million BNB, with a 5-year vesting schedule (20% at genesis, then 20% per year).

: 80 million BNB, with a 5-year vesting schedule (20% at genesis, then 20% per year). Angel Investors: 20 million BNB, details not fully specified. Usage and Incentive Mechanism BNB is a multi-utility token with the following uses and incentives: Network Utility : Gas fees on BNB Smart Chain, opBNB, and BNB Greenfield. Payment for deploying smart contracts and un-jailing validators.

: Staking and Delegation : Validators must self-stake at least 2,000 BNB to be eligible. Tokenholders can delegate BNB to validators and share in transaction fee rewards. Validators and delegators are rewarded daily from transaction fees.

: Exchange Utility : Used for trading fee discounts on Binance (25% for spot, 10% for futures).

: DeFi and CeFi : Used in BNB Vault, Launchpad, and Earn products for yield and event rewards. Liquid staking providers (e.g., ListaDAO, Stader, pStake) allow users to stake BNB and receive liquid tokens for use in DeFi.

: Incentive Programs : TVL incentive programs, bug bounties, grant programs, and referral rewards. BNB is used as a reward in ecosystem growth and security initiatives.

: Locking Mechanism Founding Team : 80 million BNB subject to a 5-year vesting schedule (20% at genesis, then 20% per year).

: 80 million BNB subject to a 5-year vesting schedule (20% at genesis, then 20% per year). Angel Investors : Locking details not fully specified.

: Locking details not fully specified. ICO : Tokens distributed within 5 days post-ICO; no lockup.

: Tokens distributed within 5 days post-ICO; no lockup. Staking/Delegation : Unbonding period of 7 days for staked BNB.

: Unbonding period of 7 days for staked BNB. DeFi Products: Locking periods vary by product (e.g., Simple Earn: 15–120 days). Unlocking Time Allocation Unlock Start Unlock End Unlock Details Founding Team 2017-07-28 2021-07-28 20% at genesis, then 20% annually for 4 years Angel Investors 2017-07-28 2021-07-28 Not specified ICO 2017-07-28 2017-08-04 Within 5 working days after ICO Summary Table Allocation Amount (BNB) % of Total Unlock Schedule / Notes ICO 100,000,000 50% Distributed to public investors after ICO (within 5 days) Founding Team 80,000,000 40% 20% at genesis, then 20% annually for 4 years (cliff) Angel Investors 20,000,000 10% Not specified Additional Notes Deflationary Model : BNB’s supply is strictly deflationary due to regular burns.

: BNB’s supply is strictly deflationary due to regular burns. No Governance Rights : BNB does not confer legal claims, voting rights, or profit-sharing in Binance or its affiliates.

: BNB does not confer legal claims, voting rights, or profit-sharing in Binance or its affiliates. Network Security : BNB is central to the PoSA consensus, incentivizing validators and delegators.

: BNB is central to the PoSA consensus, incentivizing validators and delegators. Ecosystem Growth: BNB is used to incentivize DeFi, dApp development, and user participation through various programs. This comprehensive overview covers BNB’s token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms, with a focus on transparency and the latest available data.

Binance Coin (BNB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Binance Coin (BNB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BNB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BNB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

