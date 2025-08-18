Ethena USDe (USDE) reaalajas hind on $ 1.0006. Viimase 24 tunni jooksul USDE kaubeldud madalaim $ 1.0005 ja kõrgeim $ 1.0009 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0349343344668251 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.9772661240254116.
Lüliajalise tootluse osas on USDE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ethena USDe (USDE) – turuteave
$ 11.30B
$ 36.00M
$ 11.30B
11.29B
--
11,294,359,393.637592
0.28%
ETH
Ethena USDe praegune turukapitalisatsioon on $ 11.30B$ 36.00M 24 tunnise kauplemismahuga. USDE ringlev varu on 11.29B, mille koguvaru on 11294359393.637592. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Ethena USDe (USDE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ethena USDe tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0006
-0.06%
60 päeva
$ +0.0007
+0.07%
90 päeva
$ +0.0002
+0.01%
Ethena USDe Hinnamuutus täna
Täna registreeris USDE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ethena USDe 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0006 (-0.06%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ethena USDe 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USDE $ +0.0007 (+0.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ethena USDe 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0002 (+0.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ethena USDe (USDE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'.
Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.
Ethena USDe hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ethena USDe (USDE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ethena USDe (USDE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ethena USDe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ethena USDe (USDE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ethena USDe (USDE) ostujuhend
