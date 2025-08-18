Mis on Ethena USDe (USDE)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ethena USDe kohta Kui palju on Ethena USDe (USDE) tänapäeval väärt? Reaalajas USDE hind USD on 1.0006 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDE/USD hind? $ 1.0006 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ethena USDe turukapitalisatsioon? USDE turukapitalisatsioon on $ 11.30B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDE ringlev varu? USDE ringlev varu on 11.29B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDE (ATH) hind? USDE saavutab ATH hinna summas 1.0349343344668251 USD . Mis oli kõigi aegade USDE madalaim (ATL) hind? USDE nägi ATL hinda summas 0.9772661240254116 USD . Milline on USDE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDE kauplemismaht on $ 36.00M USD . Kas USDE sel aastal kõrgemale ka suundub? USDE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDE hinna ennustust

Ethena USDe (USDE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

