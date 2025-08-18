Rohkem infot USDE

Ethena USDe logo

Ethena USDe hind(USDE)

1 USDE/USD reaalajas hind:

$1.0007
$1.0007$1.0007
0.00%1D
USD
Ethena USDe (USDE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:33:57 (UTC+8)

Ethena USDe (USDE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.0005
$ 1.0005$ 1.0005
24 h madal
$ 1.0009
$ 1.0009$ 1.0009
24 h kõrge

$ 1.0005
$ 1.0005$ 1.0005

$ 1.0009
$ 1.0009$ 1.0009

$ 1.0349343344668251
$ 1.0349343344668251$ 1.0349343344668251

$ 0.9772661240254116
$ 0.9772661240254116$ 0.9772661240254116

0.00%

0.00%

-0.01%

-0.01%

Ethena USDe (USDE) reaalajas hind on $ 1.0006. Viimase 24 tunni jooksul USDE kaubeldud madalaim $ 1.0005 ja kõrgeim $ 1.0009 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0349343344668251 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.9772661240254116.

Lüliajalise tootluse osas on USDE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ethena USDe (USDE) – turuteave

No.16

$ 11.30B
$ 11.30B$ 11.30B

$ 36.00M
$ 36.00M$ 36.00M

$ 11.30B
$ 11.30B$ 11.30B

11.29B
11.29B 11.29B

--
----

11,294,359,393.637592
11,294,359,393.637592 11,294,359,393.637592

0.28%

ETH

Ethena USDe praegune turukapitalisatsioon on $ 11.30B $ 36.00M 24 tunnise kauplemismahuga. USDE ringlev varu on 11.29B, mille koguvaru on 11294359393.637592. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Ethena USDe (USDE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ethena USDe tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0006-0.06%
60 päeva$ +0.0007+0.07%
90 päeva$ +0.0002+0.01%
Ethena USDe Hinnamuutus täna

Täna registreeris USDE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ethena USDe 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0006 (-0.06%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ethena USDe 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USDE $ +0.0007 (+0.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ethena USDe 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0002 (+0.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ethena USDe (USDE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ethena USDe hinnaajaloo lehte.

Mis on Ethena USDe (USDE)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Ethena USDe on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ethena USDe investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida USDE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ethena USDe kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ethena USDe ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ethena USDe hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ethena USDe (USDE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ethena USDe (USDE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ethena USDe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ethena USDe hinna ennustust kohe!

Ethena USDe (USDE) tokenoomika

Ethena USDe (USDE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ethena USDe (USDE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ethena USDe osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ethena USDe osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

USDE kohalike valuutade suhtes

1 Ethena USDe(USDE)/VND
26,330.789
1 Ethena USDe(USDE)/AUD
A$1.530918
1 Ethena USDe(USDE)/GBP
0.730438
1 Ethena USDe(USDE)/EUR
0.85051
1 Ethena USDe(USDE)/USD
$1.0006
1 Ethena USDe(USDE)/MYR
RM4.212526
1 Ethena USDe(USDE)/TRY
40.87451
1 Ethena USDe(USDE)/JPY
¥147.0882
1 Ethena USDe(USDE)/ARS
ARS$1,296.107198
1 Ethena USDe(USDE)/RUB
79.707796
1 Ethena USDe(USDE)/INR
87.562506
1 Ethena USDe(USDE)/IDR
Rp16,138.707418
1 Ethena USDe(USDE)/KRW
1,389.713328
1 Ethena USDe(USDE)/PHP
56.814068
1 Ethena USDe(USDE)/EGP
￡E.48.238926
1 Ethena USDe(USDE)/BRL
R$5.40324
1 Ethena USDe(USDE)/CAD
C$1.380828
1 Ethena USDe(USDE)/BDT
121.382786
1 Ethena USDe(USDE)/NGN
1,532.308834
1 Ethena USDe(USDE)/UAH
41.234726
1 Ethena USDe(USDE)/VES
Bs135.081
1 Ethena USDe(USDE)/CLP
$962.5772
1 Ethena USDe(USDE)/PKR
Rs283.209824
1 Ethena USDe(USDE)/KZT
541.154498
1 Ethena USDe(USDE)/THB
฿32.36941
1 Ethena USDe(USDE)/TWD
NT$30.048018
1 Ethena USDe(USDE)/AED
د.إ3.672202
1 Ethena USDe(USDE)/CHF
Fr0.80048
1 Ethena USDe(USDE)/HKD
HK$7.824692
1 Ethena USDe(USDE)/AMD
֏382.62944
1 Ethena USDe(USDE)/MAD
.د.م8.995394
1 Ethena USDe(USDE)/MXN
$18.721226
1 Ethena USDe(USDE)/PLN
3.632178
1 Ethena USDe(USDE)/RON
лв4.322592
1 Ethena USDe(USDE)/SEK
kr9.545724
1 Ethena USDe(USDE)/BGN
лв1.671002
1 Ethena USDe(USDE)/HUF
Ft337.692494
1 Ethena USDe(USDE)/CZK
20.91254
1 Ethena USDe(USDE)/KWD
د.ك0.3041824
1 Ethena USDe(USDE)/ILS
3.372022
1 Ethena USDe(USDE)/NOK
kr10.166096
1 Ethena USDe(USDE)/NZD
$1.681008

Ethena USDe ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ethena USDe võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ethena USDe ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ethena USDe kohta

Kui palju on Ethena USDe (USDE) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDE hind USD on 1.0006 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDE/USD hind?
Praegune hind USDE/USD on $ 1.0006. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ethena USDe turukapitalisatsioon?
USDE turukapitalisatsioon on $ 11.30B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDE ringlev varu?
USDE ringlev varu on 11.29B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDE (ATH) hind?
USDE saavutab ATH hinna summas 1.0349343344668251 USD.
Mis oli kõigi aegade USDE madalaim (ATL) hind?
USDE nägi ATL hinda summas 0.9772661240254116 USD.
Milline on USDE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDE kauplemismaht on $ 36.00M USD.
Kas USDE sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

