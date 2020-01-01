Ethena USDe (USDE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ethena USDe (USDE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ethena USDe (USDE) teave Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi. Ametlik veebisait: https://www.ethena.fi/ Valge raamat: https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3 Ostke USDE kohe!

Ethena USDe (USDE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ethena USDe (USDE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.57B $ 11.57B $ 11.57B Koguvaru: $ 11.56B $ 11.56B $ 11.56B Ringlev varu: $ 11.56B $ 11.56B $ 11.56B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.57B $ 11.57B $ 11.57B Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.0205 $ 1.0205 $ 1.0205 Kõigi aegade madalaim: $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 Praegune hind: $ 1.0008 $ 1.0008 $ 1.0008 Lisateave Ethena USDe (USDE) hinna kohta

Ethena USDe (USDE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ethena USDe (USDE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USDE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USDE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USDE tokeni tokenoomikat, avastage USDE tokeni reaalajas hinda!

