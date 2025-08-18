Mis on Unifi Protocol DAO (UNFI)

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Unifi Protocol DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Unifi Protocol DAO kohta Kui palju on Unifi Protocol DAO (UNFI) tänapäeval väärt? Reaalajas UNFI hind USD on 0.2543 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UNFI/USD hind? $ 0.2543 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UNFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Unifi Protocol DAO turukapitalisatsioon? UNFI turukapitalisatsioon on $ 2.43M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UNFI ringlev varu? UNFI ringlev varu on 9.55M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNFI (ATH) hind? UNFI saavutab ATH hinna summas 43.91306093 USD . Mis oli kõigi aegade UNFI madalaim (ATL) hind? UNFI nägi ATL hinda summas 0.1283238235175434 USD . Milline on UNFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UNFI kauplemismaht on $ 61.83K USD . Kas UNFI sel aastal kõrgemale ka suundub? UNFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UNFI hinna ennustust

Unifi Protocol DAO (UNFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

