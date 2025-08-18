Unifi Protocol DAO (UNFI) reaalajas hind on $ 0.2543. Viimase 24 tunni jooksul UNFI kaubeldud madalaim $ 0.239 ja kõrgeim $ 0.2638 näitab aktiivset turu volatiivsust. UNFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 43.91306093 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1283238235175434.
Lüliajalise tootluse osas on UNFI muutunud +1.27% viimase tunni jooksul, -2.67% 24 tunni vältel -5.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Unifi Protocol DAO (UNFI) – turuteave
No.1779
$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M
$ 61.83K
$ 61.83K$ 61.83K
$ 2.54M
$ 2.54M$ 2.54M
9.55M
9.55M 9.55M
10,000,000
10,000,000 10,000,000
9,548,651.10357291
9,548,651.10357291 9,548,651.10357291
95.48%
2020-11-14 00:00:00
ETH
Unifi Protocol DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 2.43M$ 61.83K 24 tunnise kauplemismahuga. UNFI ringlev varu on 9.55M, mille koguvaru on 9548651.10357291. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.54M.
Unifi Protocol DAO (UNFI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Unifi Protocol DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.006976
-2.67%
30 päeva
$ +0.0953
+59.93%
60 päeva
$ +0.0636
+33.35%
90 päeva
$ +0.0352
+16.06%
Unifi Protocol DAO Hinnamuutus täna
Täna registreeris UNFI muutuse $ -0.006976 (-2.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Unifi Protocol DAO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0953 (+59.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Unifi Protocol DAO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UNFI $ +0.0636 (+33.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Unifi Protocol DAO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0352 (+16.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Unifi Protocol DAO (UNFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.
Unifi Protocol DAO hinna ennustus (USD)
Kui palju on Unifi Protocol DAO (UNFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Unifi Protocol DAO (UNFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Unifi Protocol DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UNFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Unifi Protocol DAO (UNFI) ostujuhend
