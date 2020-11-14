UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

KohtNo.1829

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)%3,69

Ringlev varu9.548.650,10357291

Maksimaalne varu10.000.000

Koguvaru9.548.651,10357291

Ringluse määr0.9548%

Väljaandmise kuupäev2020-11-14 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim43.91306093,2021-03-01

Madalaim hind0.1283238235175434,2025-07-07

Avalik plokiahelETH

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Loading...