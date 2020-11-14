Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Unifi Protocol DAO (UNFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Unifi Protocol DAO (UNFI) teave Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains. Ametlik veebisait: https://www.unifiprotocol.com/ Valge raamat: https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435 Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B Ostke UNFI kohe!

Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Unifi Protocol DAO (UNFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Koguvaru: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M Ringlev varu: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 44.0355 $ 44.0355 $ 44.0355 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 Praegune hind: $ 0.2346 $ 0.2346 $ 0.2346 Lisateave Unifi Protocol DAO (UNFI) hinna kohta

Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNFI tokeni tokenoomikat, avastage UNFI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UNFI Kas olete huvitatud Unifi Protocol DAO (UNFI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UNFI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UNFI MEXC-ist osta!

Unifi Protocol DAO (UNFI) hinna ajalugu UNFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UNFI hinna ajalugu kohe!

UNFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UNFI võiks suunduda? Meie UNFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UNFI tokeni hinna ennustust kohe!

