TRUST AI logo

TRUST AI hind(TRT)

1 TRT/USD reaalajas hind:

$0.6156
$0.6156
+0.01%1D
USD
TRUST AI (TRT) reaalajas hinnagraafik
TRUST AI (TRT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5935
$ 0.5935
24 h madal
$ 0.685
$ 0.685
24 h kõrge

$ 0.5935
$ 0.5935

$ 0.685
$ 0.685

$ 11.519671753579141
$ 11.519671753579141

$ 0.004986070176975496
$ 0.004986070176975496

0.00%

+0.01%

+5.53%

+5.53%

TRUST AI (TRT) reaalajas hind on $ 0.6156. Viimase 24 tunni jooksul TRT kaubeldud madalaim $ 0.5935 ja kõrgeim $ 0.685 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.519671753579141 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004986070176975496.

Lüliajalise tootluse osas on TRT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +5.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TRUST AI (TRT) – turuteave

No.1784

$ 2.34M
$ 2.34M

$ 43.48K
$ 43.48K

$ 12.93M
$ 12.93M

3.80M
3.80M

21,000,000
21,000,000

2024-06-16 00:00:00

$ 0.55
$ 0.55

ARB

TRUST AI praegune turukapitalisatsioon on $ 2.34M $ 43.48K 24 tunnise kauplemismahuga. TRT ringlev varu on 3.80M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

TRUST AI (TRT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TRUST AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000062+0.01%
30 päeva$ +0.0986+19.07%
60 päeva$ +0.1868+43.56%
90 päeva$ -0.1509-19.69%
TRUST AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRT muutuse $ +0.000062 (+0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TRUST AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0986 (+19.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TRUST AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRT $ +0.1868 (+43.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TRUST AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1509 (-19.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TRUST AI (TRT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TRUST AI hinnaajaloo lehte.

Mis on TRUST AI (TRT)

Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.

TRUST AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TRUST AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TRUST AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TRUST AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TRUST AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on TRUST AI (TRT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TRUST AI (TRT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TRUST AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TRUST AI hinna ennustust kohe!

TRUST AI (TRT) tokenoomika

TRUST AI (TRT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TRUST AI (TRT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TRUST AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TRUST AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRT kohalike valuutade suhtes

1 TRUST AI(TRT)/VND
16,199.514
1 TRUST AI(TRT)/AUD
A$0.935712
1 TRUST AI(TRT)/GBP
0.449388
1 TRUST AI(TRT)/EUR
0.52326
1 TRUST AI(TRT)/USD
$0.6156
1 TRUST AI(TRT)/MYR
RM2.591676
1 TRUST AI(TRT)/TRY
25.110324
1 TRUST AI(TRT)/JPY
¥90.4932
1 TRUST AI(TRT)/ARS
ARS$798.439356
1 TRUST AI(TRT)/RUB
49.069476
1 TRUST AI(TRT)/INR
53.871156
1 TRUST AI(TRT)/IDR
Rp9,929.030868
1 TRUST AI(TRT)/KRW
854.994528
1 TRUST AI(TRT)/PHP
34.81218
1 TRUST AI(TRT)/EGP
￡E.29.708856
1 TRUST AI(TRT)/BRL
R$3.32424
1 TRUST AI(TRT)/CAD
C$0.849528
1 TRUST AI(TRT)/BDT
74.758464
1 TRUST AI(TRT)/NGN
944.170344
1 TRUST AI(TRT)/UAH
25.368876
1 TRUST AI(TRT)/VES
Bs83.106
1 TRUST AI(TRT)/CLP
$593.4384
1 TRUST AI(TRT)/PKR
Rs174.387168
1 TRUST AI(TRT)/KZT
333.291996
1 TRUST AI(TRT)/THB
฿19.88388
1 TRUST AI(TRT)/TWD
NT$18.486468
1 TRUST AI(TRT)/AED
د.إ2.259252
1 TRUST AI(TRT)/CHF
Fr0.49248
1 TRUST AI(TRT)/HKD
HK$4.813992
1 TRUST AI(TRT)/AMD
֏235.319256
1 TRUST AI(TRT)/MAD
.د.م5.534244
1 TRUST AI(TRT)/MXN
$11.616372
1 TRUST AI(TRT)/PLN
2.240784
1 TRUST AI(TRT)/RON
лв2.659392
1 TRUST AI(TRT)/SEK
kr5.87898
1 TRUST AI(TRT)/BGN
лв1.028052
1 TRUST AI(TRT)/HUF
Ft207.82656
1 TRUST AI(TRT)/CZK
12.86604
1 TRUST AI(TRT)/KWD
د.ك0.187758
1 TRUST AI(TRT)/ILS
2.074572
1 TRUST AI(TRT)/NOK
kr6.272964
1 TRUST AI(TRT)/NZD
$1.034208

TRUST AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TRUST AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TRUST AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TRUST AI kohta

Kui palju on TRUST AI (TRT) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRT hind USD on 0.6156 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRT/USD hind?
Praegune hind TRT/USD on $ 0.6156. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TRUST AI turukapitalisatsioon?
TRT turukapitalisatsioon on $ 2.34M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRT ringlev varu?
TRT ringlev varu on 3.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRT (ATH) hind?
TRT saavutab ATH hinna summas 11.519671753579141 USD.
Mis oli kõigi aegade TRT madalaim (ATL) hind?
TRT nägi ATL hinda summas 0.004986070176975496 USD.
Milline on TRT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRT kauplemismaht on $ 43.48K USD.
Kas TRT sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRT hinna ennustust.
TRUST AI (TRT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TRT/USD kalkulaator

Summa

TRT
TRT
USD
USD

1 TRT = 0.6156 USD

Kauplemine: TRT

TRTUSDT
$0.6156
$0.6156
+0.01%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu