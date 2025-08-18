TRUST AI (TRT) reaalajas hind on $ 0.6156. Viimase 24 tunni jooksul TRT kaubeldud madalaim $ 0.5935 ja kõrgeim $ 0.685 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.519671753579141 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004986070176975496.
Lüliajalise tootluse osas on TRT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +5.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TRUST AI (TRT) – turuteave
TRUST AI praegune turukapitalisatsioon on $ 2.34M$ 43.48K 24 tunnise kauplemismahuga. TRT ringlev varu on 3.80M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
TRUST AI (TRT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TRUST AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000062
+0.01%
30 päeva
$ +0.0986
+19.07%
60 päeva
$ +0.1868
+43.56%
90 päeva
$ -0.1509
-19.69%
TRUST AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris TRT muutuse $ +0.000062 (+0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TRUST AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0986 (+19.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TRUST AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRT $ +0.1868 (+43.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TRUST AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1509 (-19.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TRUST AI (TRT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.
TRUST AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TRUST AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TRT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TRUST AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TRUST AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TRUST AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on TRUST AI (TRT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TRUST AI (TRT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TRUST AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TRUST AI (TRT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TRUST AI (TRT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TRUST AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TRUST AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.