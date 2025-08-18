Taraxa Coin (TARA) reaalajas hind on $ 0.0024467. Viimase 24 tunni jooksul TARA kaubeldud madalaim $ 0.0022781 ja kõrgeim $ 0.0025555 näitab aktiivset turu volatiivsust. TARAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07728197 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000591558231188284.
Lüliajalise tootluse osas on TARA muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, +5.21% 24 tunni vältel -10.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Taraxa Coin (TARA) – turuteave
No.1045
$ 13.57M
$ 13.57M$ 13.57M
$ 127.24K
$ 127.24K$ 127.24K
$ 29.36M
$ 29.36M$ 29.36M
5.55B
5.55B 5.55B
12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000
10,821,878,774
10,821,878,774 10,821,878,774
46.22%
2021-03-19 00:00:00
TARA
Taraxa Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 13.57M$ 127.24K 24 tunnise kauplemismahuga. TARA ringlev varu on 5.55B, mille koguvaru on 10821878774. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.36M.
Taraxa Coin (TARA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Taraxa Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000121161
+5.21%
30 päeva
$ -0.0000239
-0.97%
60 päeva
$ +0.000709
+40.80%
90 päeva
$ -0.0008057
-24.78%
Taraxa Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris TARA muutuse $ +0.000121161 (+5.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Taraxa Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000239 (-0.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Taraxa Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TARA $ +0.000709 (+40.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Taraxa Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0008057 (-24.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Taraxa Coin (TARA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.
Taraxa Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Taraxa Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TARA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Taraxa Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Taraxa Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Taraxa Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Taraxa Coin (TARA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Taraxa Coin (TARA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Taraxa Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Taraxa Coin (TARA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TARA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Taraxa Coin (TARA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Taraxa Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Taraxa Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.