Taraxa Coin hind(TARA)

1 TARA/USD reaalajas hind:

$0.0024467
$0.0024467
+5.21%1D
USD
Taraxa Coin (TARA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:30:16 (UTC+8)

Taraxa Coin (TARA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0022781
$ 0.0022781
24 h madal
$ 0.0025555
$ 0.0025555
24 h kõrge

$ 0.0022781
$ 0.0022781

$ 0.0025555
$ 0.0025555

$ 0.07728197
$ 0.07728197

$ 0.000591558231188284
$ 0.000591558231188284

-0.49%

+5.21%

-10.91%

-10.91%

Taraxa Coin (TARA) reaalajas hind on $ 0.0024467. Viimase 24 tunni jooksul TARA kaubeldud madalaim $ 0.0022781 ja kõrgeim $ 0.0025555 näitab aktiivset turu volatiivsust. TARAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07728197 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000591558231188284.

Lüliajalise tootluse osas on TARA muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, +5.21% 24 tunni vältel -10.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Taraxa Coin (TARA) – turuteave

No.1045

$ 13.57M
$ 13.57M

$ 127.24K
$ 127.24K

$ 29.36M
$ 29.36M

5.55B
5.55B

12,000,000,000
12,000,000,000

10,821,878,774
10,821,878,774

46.22%

2021-03-19 00:00:00

TARA

Taraxa Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 13.57M $ 127.24K 24 tunnise kauplemismahuga. TARA ringlev varu on 5.55B, mille koguvaru on 10821878774. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.36M.

Taraxa Coin (TARA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Taraxa Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000121161+5.21%
30 päeva$ -0.0000239-0.97%
60 päeva$ +0.000709+40.80%
90 päeva$ -0.0008057-24.78%
Taraxa Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris TARA muutuse $ +0.000121161 (+5.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Taraxa Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000239 (-0.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Taraxa Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TARA $ +0.000709 (+40.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Taraxa Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0008057 (-24.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Taraxa Coin (TARA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Taraxa Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on Taraxa Coin (TARA)

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

Taraxa Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Taraxa Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TARA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Taraxa Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Taraxa Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Taraxa Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Taraxa Coin (TARA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Taraxa Coin (TARA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Taraxa Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Taraxa Coin hinna ennustust kohe!

Taraxa Coin (TARA) tokenoomika

Taraxa Coin (TARA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TARA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Taraxa Coin (TARA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Taraxa Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Taraxa Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TARA kohalike valuutade suhtes

1 Taraxa Coin(TARA)/VND
64.3849105
1 Taraxa Coin(TARA)/AUD
A$0.003743451
1 Taraxa Coin(TARA)/GBP
0.001786091
1 Taraxa Coin(TARA)/EUR
0.002079695
1 Taraxa Coin(TARA)/USD
$0.0024467
1 Taraxa Coin(TARA)/MYR
RM0.010300607
1 Taraxa Coin(TARA)/TRY
0.099947695
1 Taraxa Coin(TARA)/JPY
¥0.3596649
1 Taraxa Coin(TARA)/ARS
ARS$3.169283911
1 Taraxa Coin(TARA)/RUB
0.194904122
1 Taraxa Coin(TARA)/INR
0.214110717
1 Taraxa Coin(TARA)/IDR
Rp39.462897701
1 Taraxa Coin(TARA)/KRW
3.398172696
1 Taraxa Coin(TARA)/PHP
0.138923626
1 Taraxa Coin(TARA)/EGP
￡E.0.117955407
1 Taraxa Coin(TARA)/BRL
R$0.01321218
1 Taraxa Coin(TARA)/CAD
C$0.003376446
1 Taraxa Coin(TARA)/BDT
0.296809177
1 Taraxa Coin(TARA)/NGN
3.746851913
1 Taraxa Coin(TARA)/UAH
0.100828507
1 Taraxa Coin(TARA)/VES
Bs0.3303045
1 Taraxa Coin(TARA)/CLP
$2.3537254
1 Taraxa Coin(TARA)/PKR
Rs0.692513968
1 Taraxa Coin(TARA)/KZT
1.323248761
1 Taraxa Coin(TARA)/THB
฿0.079150745
1 Taraxa Coin(TARA)/TWD
NT$0.073474401
1 Taraxa Coin(TARA)/AED
د.إ0.008979389
1 Taraxa Coin(TARA)/CHF
Fr0.00195736
1 Taraxa Coin(TARA)/HKD
HK$0.019133194
1 Taraxa Coin(TARA)/AMD
֏0.93561808
1 Taraxa Coin(TARA)/MAD
.د.م0.021995833
1 Taraxa Coin(TARA)/MXN
$0.045777757
1 Taraxa Coin(TARA)/PLN
0.008881521
1 Taraxa Coin(TARA)/RON
лв0.010569744
1 Taraxa Coin(TARA)/SEK
kr0.023341518
1 Taraxa Coin(TARA)/BGN
лв0.004085989
1 Taraxa Coin(TARA)/HUF
Ft0.825736783
1 Taraxa Coin(TARA)/CZK
0.05113603
1 Taraxa Coin(TARA)/KWD
د.ك0.0007437968
1 Taraxa Coin(TARA)/ILS
0.008245379
1 Taraxa Coin(TARA)/NOK
kr0.024858472
1 Taraxa Coin(TARA)/NZD
$0.004110456

Taraxa Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Taraxa Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Taraxa Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Taraxa Coin kohta

Kui palju on Taraxa Coin (TARA) tänapäeval väärt?
Reaalajas TARA hind USD on 0.0024467 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TARA/USD hind?
Praegune hind TARA/USD on $ 0.0024467. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Taraxa Coin turukapitalisatsioon?
TARA turukapitalisatsioon on $ 13.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TARA ringlev varu?
TARA ringlev varu on 5.55B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TARA (ATH) hind?
TARA saavutab ATH hinna summas 0.07728197 USD.
Mis oli kõigi aegade TARA madalaim (ATL) hind?
TARA nägi ATL hinda summas 0.000591558231188284 USD.
Milline on TARA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TARA kauplemismaht on $ 127.24K USD.
Kas TARA sel aastal kõrgemale ka suundub?
TARA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TARA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

