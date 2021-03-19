Taraxa Coin (TARA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Taraxa Coin (TARA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Taraxa Coin (TARA) teave Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless. Ametlik veebisait: https://www.taraxa.io/ Valge raamat: https://docs.taraxa.io/ Plokiahela Explorer: https://mainnet.explorer.taraxa.io/ Ostke TARA kohe!

Taraxa Coin (TARA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Taraxa Coin (TARA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.17M $ 12.17M $ 12.17M Koguvaru: $ 10.82B $ 10.82B $ 10.82B Ringlev varu: $ 5.54B $ 5.54B $ 5.54B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.36M $ 26.36M $ 26.36M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 Praegune hind: $ 0.0021968 $ 0.0021968 $ 0.0021968 Lisateave Taraxa Coin (TARA) hinna kohta

Taraxa Coin (TARA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Taraxa Coin (TARA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TARA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TARA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TARA tokeni tokenoomikat, avastage TARA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TARA Kas olete huvitatud Taraxa Coin (TARA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TARA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TARA MEXC-ist osta!

Taraxa Coin (TARA) hinna ajalugu TARA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TARA hinna ajalugu kohe!

TARA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TARA võiks suunduda? Meie TARA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TARA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!