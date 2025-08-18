Rohkem infot DEXE

$7.418
$7.418
DEXE (DEXE) reaalajas hinnagraafik
DEXE (DEXE) hinna teave (USD)

$ 7.344
$ 7.344$ 7.344
$ 7.45
$ 7.45$ 7.45
$ 7.344
$ 7.344$ 7.344

$ 7.45
$ 7.45$ 7.45

$ 33.54117435
$ 33.54117435$ 33.54117435

$ 0.65351413
$ 0.65351413$ 0.65351413

+0.01%

+0.46%

-6.32%

-6.32%

DEXE (DEXE) reaalajas hind on $ 7.418. Viimase 24 tunni jooksul DEXE kaubeldud madalaim $ 7.344 ja kõrgeim $ 7.45 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEXEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 33.54117435 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.65351413.

Lüliajalise tootluse osas on DEXE muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.46% 24 tunni vältel -6.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DEXE (DEXE) – turuteave

$ 621.13M
$ 621.13M$ 621.13M

$ 258.73K
$ 258.73K$ 258.73K

$ 715.87M
$ 715.87M$ 715.87M

83.73M
83.73M 83.73M

96,504,599.33609451
96,504,599.33609451 96,504,599.33609451

DEXE praegune turukapitalisatsioon on $ 621.13M $ 258.73K 24 tunnise kauplemismahuga. DEXE ringlev varu on 83.73M, mille koguvaru on 96504599.33609451. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

DEXE (DEXE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DEXE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.03397+0.46%
30 päeva$ -0.457-5.81%
60 päeva$ -1.083-12.74%
90 päeva$ -5.181-41.13%
DEXE Hinnamuutus täna

Täna registreeris DEXE muutuse $ +0.03397 (+0.46%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DEXE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.457 (-5.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DEXE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEXE $ -1.083 (-12.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DEXE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -5.181 (-41.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DEXE (DEXE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DEXE hinnaajaloo lehte.

Mis on DEXE (DEXE)

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

DEXE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DEXE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DEXE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DEXE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DEXE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DEXE hinna ennustus (USD)

Kui palju on DEXE (DEXE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DEXE (DEXE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DEXE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DEXE hinna ennustust kohe!

DEXE (DEXE) tokenoomika

DEXE (DEXE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEXE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DEXE (DEXE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DEXE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DEXE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DEXE kohalike valuutade suhtes

DEXE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DEXE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse DEXE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DEXE kohta

Kui palju on DEXE (DEXE) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEXE hind USD on 7.418 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEXE/USD hind?
Praegune hind DEXE/USD on $ 7.418. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DEXE turukapitalisatsioon?
DEXE turukapitalisatsioon on $ 621.13M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEXE ringlev varu?
DEXE ringlev varu on 83.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEXE (ATH) hind?
DEXE saavutab ATH hinna summas 33.54117435 USD.
Mis oli kõigi aegade DEXE madalaim (ATL) hind?
DEXE nägi ATL hinda summas 0.65351413 USD.
Milline on DEXE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEXE kauplemismaht on $ 258.73K USD.
Kas DEXE sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEXE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEXE hinna ennustust.
DEXE (DEXE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

