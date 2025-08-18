DEXE (DEXE) reaalajas hind on $ 7.418. Viimase 24 tunni jooksul DEXE kaubeldud madalaim $ 7.344 ja kõrgeim $ 7.45 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEXEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 33.54117435 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.65351413.
Lüliajalise tootluse osas on DEXE muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.46% 24 tunni vältel -6.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DEXE (DEXE) – turuteave
DEXE praegune turukapitalisatsioon on $ 621.13M$ 258.73K 24 tunnise kauplemismahuga. DEXE ringlev varu on 83.73M, mille koguvaru on 96504599.33609451. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
DEXE (DEXE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DEXE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.03397
+0.46%
30 päeva
$ -0.457
-5.81%
60 päeva
$ -1.083
-12.74%
90 päeva
$ -5.181
-41.13%
DEXE Hinnamuutus täna
Täna registreeris DEXE muutuse $ +0.03397 (+0.46%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DEXE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.457 (-5.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DEXE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEXE $ -1.083 (-12.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DEXE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -5.181 (-41.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DEXE (DEXE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.
DEXE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DEXE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DEXE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DEXE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DEXE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DEXE hinna ennustus (USD)
Kui palju on DEXE (DEXE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DEXE (DEXE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DEXE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DEXE (DEXE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEXE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DEXE (DEXE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DEXE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DEXE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.