TARA

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

NimiTARA

KohtNo.1163

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.01%

Ringlev varu5,649,739,079

Maksimaalne varu12,000,000,000

Koguvaru10,835,842,123

Ringluse määr0.4708%

Väljaandmise kuupäev2021-03-19 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.07728197,2021-03-22

Madalaim hind0.000591558231188284,2022-12-24

Avalik plokiahelTARA

Sektor

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

