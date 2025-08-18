Kaspa (KAS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.089201 $ 0.089201 $ 0.089201 24 h madal $ 0.0945 $ 0.0945 $ 0.0945 24 h kõrge 24 h madal $ 0.089201$ 0.089201 $ 0.089201 24 h kõrge $ 0.0945$ 0.0945 $ 0.0945 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.20754794622992162$ 0.20754794622992162 $ 0.20754794622992162 Madalaim hind $ 0.000169882220013181$ 0.000169882220013181 $ 0.000169882220013181 Hinnamuutus (1 h) +0.31% Hinnamuutus (1 p) -2.57% Hinnamuutus (7 p) -1.62% Hinnamuutus (7 p) -1.62%

Kaspa (KAS) reaalajas hind on $ 0.091494. Viimase 24 tunni jooksul KAS kaubeldud madalaim $ 0.089201 ja kõrgeim $ 0.0945 näitab aktiivset turu volatiivsust. KASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.20754794622992162 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000169882220013181.

Lüliajalise tootluse osas on KAS muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, -2.57% 24 tunni vältel -1.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kaspa (KAS) – turuteave

Koht No.43 Turuväärtuse hindamine $ 2.43B$ 2.43B $ 2.43B Maht (24 h) $ 5.26M$ 5.26M $ 5.26M Täielikult lahjendatud turukapital $ 2.63B$ 2.63B $ 2.63B Ringlev varu 26.59B 26.59B 26.59B Maksimaalne varu 28,704,026,601 28,704,026,601 28,704,026,601 Koguvaru 26,585,110,411.4317 26,585,110,411.4317 26,585,110,411.4317 Ringluse määr 92.61% Turuosa 0.06% Avalik plokiahel KASPA

Kaspa praegune turukapitalisatsioon on $ 2.43B $ 5.26M 24 tunnise kauplemismahuga. KAS ringlev varu on 26.59B, mille koguvaru on 26585110411.4317. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.63B.