Kaspa (KAS) reaalajas hind on $ 0.091494. Viimase 24 tunni jooksul KAS kaubeldud madalaim $ 0.089201 ja kõrgeim $ 0.0945 näitab aktiivset turu volatiivsust. KASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.20754794622992162 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000169882220013181.
Lüliajalise tootluse osas on KAS muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, -2.57% 24 tunni vältel -1.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kaspa (KAS) – turuteave
No.43
$ 2.43B
$ 2.43B$ 2.43B
$ 5.26M
$ 5.26M$ 5.26M
$ 2.63B
$ 2.63B$ 2.63B
26.59B
26.59B 26.59B
28,704,026,601
28,704,026,601 28,704,026,601
26,585,110,411.4317
26,585,110,411.4317 26,585,110,411.4317
92.61%
0.06%
KASPA
Kaspa praegune turukapitalisatsioon on $ 2.43B$ 5.26M 24 tunnise kauplemismahuga. KAS ringlev varu on 26.59B, mille koguvaru on 26585110411.4317. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.63B.
Kaspa (KAS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kaspa tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00241234
-2.57%
30 päeva
$ -0.000466
-0.51%
60 päeva
$ +0.018897
+26.03%
90 päeva
$ -0.016499
-15.28%
Kaspa Hinnamuutus täna
Täna registreeris KAS muutuse $ -0.00241234 (-2.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kaspa 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000466 (-0.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kaspa 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KAS $ +0.018897 (+26.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kaspa 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.016499 (-15.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Kaspa (KAS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world.
The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.
Kaspa on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kaspa investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KAS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Kaspa kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kaspa ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kaspa hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kaspa (KAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kaspa (KAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kaspa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kaspa (KAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kaspa (KAS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Kaspa osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kaspa osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.