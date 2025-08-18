Rohkem infot KAS

Kaspa logo

Kaspa hind(KAS)

1 KAS/USD reaalajas hind:

$0.091453
$0.091453$0.091453
-2.57%1D
USD
Kaspa (KAS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:01:32 (UTC+8)

Kaspa (KAS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.089201
$ 0.089201$ 0.089201
24 h madal
$ 0.0945
$ 0.0945$ 0.0945
24 h kõrge

$ 0.089201
$ 0.089201$ 0.089201

$ 0.0945
$ 0.0945$ 0.0945

$ 0.20754794622992162
$ 0.20754794622992162$ 0.20754794622992162

$ 0.000169882220013181
$ 0.000169882220013181$ 0.000169882220013181

+0.31%

-2.57%

-1.62%

-1.62%

Kaspa (KAS) reaalajas hind on $ 0.091494. Viimase 24 tunni jooksul KAS kaubeldud madalaim $ 0.089201 ja kõrgeim $ 0.0945 näitab aktiivset turu volatiivsust. KASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.20754794622992162 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000169882220013181.

Lüliajalise tootluse osas on KAS muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, -2.57% 24 tunni vältel -1.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kaspa (KAS) – turuteave

No.43

$ 2.43B
$ 2.43B$ 2.43B

$ 5.26M
$ 5.26M$ 5.26M

$ 2.63B
$ 2.63B$ 2.63B

26.59B
26.59B 26.59B

28,704,026,601
28,704,026,601 28,704,026,601

26,585,110,411.4317
26,585,110,411.4317 26,585,110,411.4317

92.61%

0.06%

KASPA

Kaspa praegune turukapitalisatsioon on $ 2.43B $ 5.26M 24 tunnise kauplemismahuga. KAS ringlev varu on 26.59B, mille koguvaru on 26585110411.4317. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.63B.

Kaspa (KAS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kaspa tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00241234-2.57%
30 päeva$ -0.000466-0.51%
60 päeva$ +0.018897+26.03%
90 päeva$ -0.016499-15.28%
Kaspa Hinnamuutus täna

Täna registreeris KAS muutuse $ -0.00241234 (-2.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kaspa 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000466 (-0.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kaspa 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KAS $ +0.018897 (+26.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kaspa 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.016499 (-15.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kaspa (KAS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kaspa hinnaajaloo lehte.

Mis on Kaspa (KAS)

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Kaspa on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kaspa investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KAS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kaspa kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kaspa ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kaspa hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kaspa (KAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kaspa (KAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kaspa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kaspa hinna ennustust kohe!

Kaspa (KAS) tokenoomika

Kaspa (KAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kaspa (KAS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kaspa osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kaspa osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KAS kohalike valuutade suhtes

1 Kaspa(KAS)/VND
2,407.66461
1 Kaspa(KAS)/AUD
A$0.13998582
1 Kaspa(KAS)/GBP
0.06679062
1 Kaspa(KAS)/EUR
0.0777699
1 Kaspa(KAS)/USD
$0.091494
1 Kaspa(KAS)/MYR
RM0.38518974
1 Kaspa(KAS)/TRY
3.7375299
1 Kaspa(KAS)/JPY
¥13.449618
1 Kaspa(KAS)/ARS
ARS$118.51492302
1 Kaspa(KAS)/RUB
7.28658216
1 Kaspa(KAS)/INR
8.00663994
1 Kaspa(KAS)/IDR
Rp1,475.70947082
1 Kaspa(KAS)/KRW
127.07418672
1 Kaspa(KAS)/PHP
5.1739857
1 Kaspa(KAS)/EGP
￡E.4.41184068
1 Kaspa(KAS)/BRL
R$0.4940676
1 Kaspa(KAS)/CAD
C$0.12626172
1 Kaspa(KAS)/BDT
11.11103136
1 Kaspa(KAS)/NGN
140.32800756
1 Kaspa(KAS)/UAH
3.77046774
1 Kaspa(KAS)/VES
Bs12.35169
1 Kaspa(KAS)/CLP
$88.200216
1 Kaspa(KAS)/PKR
Rs25.91842032
1 Kaspa(KAS)/KZT
49.53576654
1 Kaspa(KAS)/THB
฿2.96074584
1 Kaspa(KAS)/TWD
NT$2.74756482
1 Kaspa(KAS)/AED
د.إ0.33578298
1 Kaspa(KAS)/CHF
Fr0.0731952
1 Kaspa(KAS)/HKD
HK$0.71548308
1 Kaspa(KAS)/AMD
֏34.97449644
1 Kaspa(KAS)/MAD
.د.م0.82253106
1 Kaspa(KAS)/MXN
$1.71276768
1 Kaspa(KAS)/PLN
0.33212322
1 Kaspa(KAS)/RON
лв0.39525408
1 Kaspa(KAS)/SEK
kr0.87193782
1 Kaspa(KAS)/BGN
лв0.15279498
1 Kaspa(KAS)/HUF
Ft30.86824572
1 Kaspa(KAS)/CZK
1.91130966
1 Kaspa(KAS)/KWD
د.ك0.02790567
1 Kaspa(KAS)/ILS
0.30833478
1 Kaspa(KAS)/NOK
kr0.92957904
1 Kaspa(KAS)/NZD
$0.15370992

Kaspa ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kaspa võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Kaspa ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kaspa kohta

Kui palju on Kaspa (KAS) tänapäeval väärt?
Reaalajas KAS hind USD on 0.091494 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KAS/USD hind?
Praegune hind KAS/USD on $ 0.091494. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kaspa turukapitalisatsioon?
KAS turukapitalisatsioon on $ 2.43B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KAS ringlev varu?
KAS ringlev varu on 26.59B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAS (ATH) hind?
KAS saavutab ATH hinna summas 0.20754794622992162 USD.
Mis oli kõigi aegade KAS madalaim (ATL) hind?
KAS nägi ATL hinda summas 0.000169882220013181 USD.
Milline on KAS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KAS kauplemismaht on $ 5.26M USD.
Kas KAS sel aastal kõrgemale ka suundub?
KAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAS hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:01:32 (UTC+8)

Kaspa (KAS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

