DAO Maker hind(DAO)

1 DAO/USD reaalajas hind:

$0.1236
$0.1236$0.1236
-0.48%1D
USD
DAO Maker (DAO) reaalajas hinnagraafik
DAO Maker (DAO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1217
$ 0.1217$ 0.1217
24 h madal
$ 0.1254
$ 0.1254$ 0.1254
24 h kõrge

$ 0.1217
$ 0.1217$ 0.1217

$ 0.1254
$ 0.1254$ 0.1254

$ 8.75191628
$ 8.75191628$ 8.75191628

$ 0.10402367680053178
$ 0.10402367680053178$ 0.10402367680053178

-0.17%

-0.48%

-1.20%

-1.20%

DAO Maker (DAO) reaalajas hind on $ 0.1236. Viimase 24 tunni jooksul DAO kaubeldud madalaim $ 0.1217 ja kõrgeim $ 0.1254 näitab aktiivset turu volatiivsust. DAOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.75191628 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10402367680053178.

Lüliajalise tootluse osas on DAO muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -0.48% 24 tunni vältel -1.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DAO Maker (DAO) – turuteave

No.817

$ 25.04M
$ 25.04M$ 25.04M

$ 77.31K
$ 77.31K$ 77.31K

$ 34.41M
$ 34.41M$ 34.41M

202.60M
202.60M 202.60M

278,407,871.77617896
278,407,871.77617896 278,407,871.77617896

ETH

DAO Maker praegune turukapitalisatsioon on $ 25.04M $ 77.31K 24 tunnise kauplemismahuga. DAO ringlev varu on 202.60M, mille koguvaru on 278407871.77617896. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

DAO Maker (DAO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DAO Maker tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000596-0.48%
30 päeva$ -0.0077-5.87%
60 päeva$ +0.0011+0.89%
90 päeva$ -0.0291-19.06%
DAO Maker Hinnamuutus täna

Täna registreeris DAO muutuse $ -0.000596 (-0.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DAO Maker 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0077 (-5.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DAO Maker 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DAO $ +0.0011 (+0.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DAO Maker 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0291 (-19.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DAO Maker (DAO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DAO Maker hinnaajaloo lehte.

Mis on DAO Maker (DAO)

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

DAO Maker on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DAO Maker investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DAO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DAO Maker kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DAO Maker ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DAO Maker hinna ennustus (USD)

Kui palju on DAO Maker (DAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DAO Maker (DAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DAO Maker nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DAO Maker hinna ennustust kohe!

DAO Maker (DAO) tokenoomika

DAO Maker (DAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DAO Maker (DAO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DAO Maker osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DAO Maker osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DAO kohalike valuutade suhtes

1 DAO Maker(DAO)/VND
3,252.534
1 DAO Maker(DAO)/AUD
A$0.187872
1 DAO Maker(DAO)/GBP
0.090228
1 DAO Maker(DAO)/EUR
0.10506
1 DAO Maker(DAO)/USD
$0.1236
1 DAO Maker(DAO)/MYR
RM0.520356
1 DAO Maker(DAO)/TRY
5.041644
1 DAO Maker(DAO)/JPY
¥18.1692
1 DAO Maker(DAO)/ARS
ARS$160.310436
1 DAO Maker(DAO)/RUB
9.852156
1 DAO Maker(DAO)/INR
10.816236
1 DAO Maker(DAO)/IDR
Rp1,993.548108
1 DAO Maker(DAO)/KRW
171.665568
1 DAO Maker(DAO)/PHP
6.98958
1 DAO Maker(DAO)/EGP
￡E.5.964936
1 DAO Maker(DAO)/BRL
R$0.66744
1 DAO Maker(DAO)/CAD
C$0.170568
1 DAO Maker(DAO)/BDT
15.009984
1 DAO Maker(DAO)/NGN
189.570264
1 DAO Maker(DAO)/UAH
5.093556
1 DAO Maker(DAO)/VES
Bs16.686
1 DAO Maker(DAO)/CLP
$119.1504
1 DAO Maker(DAO)/PKR
Rs35.013408
1 DAO Maker(DAO)/KZT
66.918276
1 DAO Maker(DAO)/THB
฿3.99228
1 DAO Maker(DAO)/TWD
NT$3.711708
1 DAO Maker(DAO)/AED
د.إ0.453612
1 DAO Maker(DAO)/CHF
Fr0.09888
1 DAO Maker(DAO)/HKD
HK$0.966552
1 DAO Maker(DAO)/AMD
֏47.247336
1 DAO Maker(DAO)/MAD
.د.م1.111164
1 DAO Maker(DAO)/MXN
$2.332332
1 DAO Maker(DAO)/PLN
0.449904
1 DAO Maker(DAO)/RON
лв0.533952
1 DAO Maker(DAO)/SEK
kr1.18038
1 DAO Maker(DAO)/BGN
лв0.206412
1 DAO Maker(DAO)/HUF
Ft41.72736
1 DAO Maker(DAO)/CZK
2.58324
1 DAO Maker(DAO)/KWD
د.ك0.037698
1 DAO Maker(DAO)/ILS
0.416532
1 DAO Maker(DAO)/NOK
kr1.259484
1 DAO Maker(DAO)/NZD
$0.207648

DAO Maker ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DAO Maker võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse DAO Maker ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DAO Maker kohta

Kui palju on DAO Maker (DAO) tänapäeval väärt?
Reaalajas DAO hind USD on 0.1236 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DAO/USD hind?
Praegune hind DAO/USD on $ 0.1236. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DAO Maker turukapitalisatsioon?
DAO turukapitalisatsioon on $ 25.04M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DAO ringlev varu?
DAO ringlev varu on 202.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAO (ATH) hind?
DAO saavutab ATH hinna summas 8.75191628 USD.
Mis oli kõigi aegade DAO madalaim (ATL) hind?
DAO nägi ATL hinda summas 0.10402367680053178 USD.
Milline on DAO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DAO kauplemismaht on $ 77.31K USD.
Kas DAO sel aastal kõrgemale ka suundub?
DAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

