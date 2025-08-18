Mis on DAO Maker (DAO)

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

Kui palju on DAO Maker (DAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DAO Maker (DAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DAO Maker nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DAO Maker (DAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DAO Maker võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on DAO Maker (DAO) tänapäeval väärt? Reaalajas DAO hind USD on 0.1236 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DAO/USD hind? $ 0.1236 . Milline on DAO Maker turukapitalisatsioon? DAO turukapitalisatsioon on $ 25.04M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DAO ringlev varu? DAO ringlev varu on 202.60M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAO (ATH) hind? DAO saavutab ATH hinna summas 8.75191628 USD . Mis oli kõigi aegade DAO madalaim (ATL) hind? DAO nägi ATL hinda summas 0.10402367680053178 USD . Milline on DAO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DAO kauplemismaht on $ 77.31K USD .

