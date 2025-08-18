DAO Maker (DAO) reaalajas hind on $ 0.1236. Viimase 24 tunni jooksul DAO kaubeldud madalaim $ 0.1217 ja kõrgeim $ 0.1254 näitab aktiivset turu volatiivsust. DAOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.75191628 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10402367680053178.
Lüliajalise tootluse osas on DAO muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -0.48% 24 tunni vältel -1.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DAO Maker (DAO) – turuteave
No.817
$ 25.04M
$ 25.04M$ 25.04M
$ 77.31K
$ 77.31K$ 77.31K
$ 34.41M
$ 34.41M$ 34.41M
202.60M
202.60M 202.60M
278,407,871.77617896
278,407,871.77617896 278,407,871.77617896
ETH
DAO Maker praegune turukapitalisatsioon on $ 25.04M$ 77.31K 24 tunnise kauplemismahuga. DAO ringlev varu on 202.60M, mille koguvaru on 278407871.77617896. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
DAO Maker (DAO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DAO Maker tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000596
-0.48%
30 päeva
$ -0.0077
-5.87%
60 päeva
$ +0.0011
+0.89%
90 päeva
$ -0.0291
-19.06%
DAO Maker Hinnamuutus täna
Täna registreeris DAO muutuse $ -0.000596 (-0.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DAO Maker 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0077 (-5.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DAO Maker 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DAO $ +0.0011 (+0.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DAO Maker 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0291 (-19.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DAO Maker (DAO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.
DAO Maker on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DAO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DAO Maker ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DAO Maker hinna ennustus (USD)
Kui palju on DAO Maker (DAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DAO Maker (DAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DAO Maker nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DAO Maker (DAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DAO Maker (DAO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DAO Maker osta? Protsess on lihtne ja kiire!
