SUNDOG (SUNDOG) reaalajas hind on $ 0.04568. Viimase 24 tunni jooksul SUNDOG kaubeldud madalaim $ 0.04511 ja kõrgeim $ 0.04686 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUNDOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.37780649048689074 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.027142132435398873.
Lüliajalise tootluse osas on SUNDOG muutunud -0.72% viimase tunni jooksul, -1.55% 24 tunni vältel -6.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SUNDOG (SUNDOG) – turuteave
No.612
$ 45.56M
$ 80.85K
$ 45.68M
997.42M
1,000,000,000
1,000,000,000
99.74%
2024-08-15 00:00:00
TRX
SUNDOG praegune turukapitalisatsioon on $ 45.56M$ 80.85K 24 tunnise kauplemismahuga. SUNDOG ringlev varu on 997.42M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.68M.
SUNDOG (SUNDOG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SUNDOG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0007192
-1.55%
30 päeva
$ -0.01779
-28.03%
60 päeva
$ -0.01197
-20.77%
90 päeva
$ -0.02429
-34.72%
SUNDOG Hinnamuutus täna
Täna registreeris SUNDOG muutuse $ -0.0007192 (-1.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SUNDOG 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01779 (-28.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SUNDOG 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUNDOG $ -0.01197 (-20.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SUNDOG 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02429 (-34.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SUNDOG (SUNDOG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.
SUNDOG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUNDOG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SUNDOG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SUNDOG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUNDOG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SUNDOG hinna ennustus (USD)
Kui palju on SUNDOG (SUNDOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUNDOG (SUNDOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUNDOG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SUNDOG (SUNDOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUNDOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SUNDOG (SUNDOG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SUNDOG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SUNDOG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.