SUNDOG hind(SUNDOG)

1 SUNDOG/USD reaalajas hind:

$0.04568
$0.04568
-1.55%1D
USD
SUNDOG (SUNDOG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:08:55 (UTC+8)

SUNDOG (SUNDOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04511
$ 0.04511
24 h madal
$ 0.04686
$ 0.04686
24 h kõrge

$ 0.04511
$ 0.04511

$ 0.04686
$ 0.04686

$ 0.37780649048689074
$ 0.37780649048689074

$ 0.027142132435398873
$ 0.027142132435398873

-0.72%

-1.55%

-6.88%

-6.88%

SUNDOG (SUNDOG) reaalajas hind on $ 0.04568. Viimase 24 tunni jooksul SUNDOG kaubeldud madalaim $ 0.04511 ja kõrgeim $ 0.04686 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUNDOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.37780649048689074 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.027142132435398873.

Lüliajalise tootluse osas on SUNDOG muutunud -0.72% viimase tunni jooksul, -1.55% 24 tunni vältel -6.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SUNDOG (SUNDOG) – turuteave

No.612

$ 45.56M
$ 45.56M

$ 80.85K
$ 80.85K

$ 45.68M
$ 45.68M

997.42M
997.42M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

99.74%

2024-08-15 00:00:00

TRX

SUNDOG praegune turukapitalisatsioon on $ 45.56M $ 80.85K 24 tunnise kauplemismahuga. SUNDOG ringlev varu on 997.42M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.68M.

SUNDOG (SUNDOG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SUNDOG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0007192-1.55%
30 päeva$ -0.01779-28.03%
60 päeva$ -0.01197-20.77%
90 päeva$ -0.02429-34.72%
SUNDOG Hinnamuutus täna

Täna registreeris SUNDOG muutuse $ -0.0007192 (-1.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SUNDOG 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01779 (-28.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SUNDOG 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SUNDOG $ -0.01197 (-20.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SUNDOG 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02429 (-34.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SUNDOG (SUNDOG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SUNDOG hinnaajaloo lehte.

Mis on SUNDOG (SUNDOG)

SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

SUNDOG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUNDOG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SUNDOG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SUNDOG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUNDOG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SUNDOG hinna ennustus (USD)

Kui palju on SUNDOG (SUNDOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUNDOG (SUNDOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUNDOG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SUNDOG hinna ennustust kohe!

SUNDOG (SUNDOG) tokenoomika

SUNDOG (SUNDOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUNDOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SUNDOG (SUNDOG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SUNDOG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SUNDOG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SUNDOG kohalike valuutade suhtes

1 SUNDOG(SUNDOG)/VND
1,202.0692
1 SUNDOG(SUNDOG)/AUD
A$0.0694336
1 SUNDOG(SUNDOG)/GBP
0.0333464
1 SUNDOG(SUNDOG)/EUR
0.038828
1 SUNDOG(SUNDOG)/USD
$0.04568
1 SUNDOG(SUNDOG)/MYR
RM0.1923128
1 SUNDOG(SUNDOG)/TRY
1.8632872
1 SUNDOG(SUNDOG)/JPY
¥6.71496
1 SUNDOG(SUNDOG)/ARS
ARS$59.2474168
1 SUNDOG(SUNDOG)/RUB
3.6411528
1 SUNDOG(SUNDOG)/INR
3.9974568
1 SUNDOG(SUNDOG)/IDR
Rp736.7740904
1 SUNDOG(SUNDOG)/KRW
63.4440384
1 SUNDOG(SUNDOG)/PHP
2.583204
1 SUNDOG(SUNDOG)/EGP
￡E.2.2045168
1 SUNDOG(SUNDOG)/BRL
R$0.246672
1 SUNDOG(SUNDOG)/CAD
C$0.0630384
1 SUNDOG(SUNDOG)/BDT
5.5473792
1 SUNDOG(SUNDOG)/NGN
70.0612432
1 SUNDOG(SUNDOG)/UAH
1.8824728
1 SUNDOG(SUNDOG)/VES
Bs6.1668
1 SUNDOG(SUNDOG)/CLP
$44.03552
1 SUNDOG(SUNDOG)/PKR
Rs12.9402304
1 SUNDOG(SUNDOG)/KZT
24.7316088
1 SUNDOG(SUNDOG)/THB
฿1.4795752
1 SUNDOG(SUNDOG)/TWD
NT$1.3717704
1 SUNDOG(SUNDOG)/AED
د.إ0.1676456
1 SUNDOG(SUNDOG)/CHF
Fr0.036544
1 SUNDOG(SUNDOG)/HKD
HK$0.3572176
1 SUNDOG(SUNDOG)/AMD
֏17.4616368
1 SUNDOG(SUNDOG)/MAD
.د.م0.4106632
1 SUNDOG(SUNDOG)/MXN
$0.8619816
1 SUNDOG(SUNDOG)/PLN
0.1662752
1 SUNDOG(SUNDOG)/RON
лв0.1973376
1 SUNDOG(SUNDOG)/SEK
kr0.436244
1 SUNDOG(SUNDOG)/BGN
лв0.0762856
1 SUNDOG(SUNDOG)/HUF
Ft15.421568
1 SUNDOG(SUNDOG)/CZK
0.954712
1 SUNDOG(SUNDOG)/KWD
د.ك0.0139324
1 SUNDOG(SUNDOG)/ILS
0.1539416
1 SUNDOG(SUNDOG)/NOK
kr0.4654792
1 SUNDOG(SUNDOG)/NZD
$0.0767424

SUNDOG ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SUNDOG võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SUNDOG ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SUNDOG kohta

Kui palju on SUNDOG (SUNDOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUNDOG hind USD on 0.04568 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUNDOG/USD hind?
Praegune hind SUNDOG/USD on $ 0.04568. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SUNDOG turukapitalisatsioon?
SUNDOG turukapitalisatsioon on $ 45.56M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUNDOG ringlev varu?
SUNDOG ringlev varu on 997.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUNDOG (ATH) hind?
SUNDOG saavutab ATH hinna summas 0.37780649048689074 USD.
Mis oli kõigi aegade SUNDOG madalaim (ATL) hind?
SUNDOG nägi ATL hinda summas 0.027142132435398873 USD.
Milline on SUNDOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUNDOG kauplemismaht on $ 80.85K USD.
Kas SUNDOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUNDOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUNDOG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:08:55 (UTC+8)

SUNDOG (SUNDOG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 SUNDOG = 0.04568 USD

$0.04568
