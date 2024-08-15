SUNDOG (SUNDOG) tokenoomika

SUNDOG (SUNDOG) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi SUNDOG (SUNDOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

SUNDOG (SUNDOG) teave

SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

Ametlik veebisait:
https://www.sundog.meme
Valge raamat:
https://www.sundog.meme
Plokiahela Explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=tron&tab=transactions&tokenAddress=TXL6rJbvmjD46zeN1JssfgxvSo99qC8MRT

SUNDOG (SUNDOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage SUNDOG (SUNDOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 42.41M
$ 42.41M$ 42.41M
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 997.42M
$ 997.42M$ 997.42M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 42.52M
$ 42.52M$ 42.52M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.3834
$ 0.3834$ 0.3834
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.027142132435398873
$ 0.027142132435398873$ 0.027142132435398873
Praegune hind:
$ 0.04252
$ 0.04252$ 0.04252

SUNDOG (SUNDOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

SUNDOG (SUNDOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SUNDOG tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SUNDOG tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SUNDOG tokeni tokenoomikat, avastage SUNDOG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SUNDOG

Kas olete huvitatud SUNDOG (SUNDOG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SUNDOG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

SUNDOG (SUNDOG) hinna ajalugu

SUNDOG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

SUNDOG – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu SUNDOG võiks suunduda? Meie SUNDOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.