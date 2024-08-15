SUNDOG (SUNDOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SUNDOG (SUNDOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SUNDOG (SUNDOG) teave SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves. Ametlik veebisait: https://www.sundog.meme Valge raamat: https://www.sundog.meme Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=tron&tab=transactions&tokenAddress=TXL6rJbvmjD46zeN1JssfgxvSo99qC8MRT Ostke SUNDOG kohe!

SUNDOG (SUNDOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SUNDOG (SUNDOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 42.41M $ 42.41M $ 42.41M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 997.42M $ 997.42M $ 997.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 42.52M $ 42.52M $ 42.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3834 $ 0.3834 $ 0.3834 Kõigi aegade madalaim: $ 0.027142132435398873 $ 0.027142132435398873 $ 0.027142132435398873 Praegune hind: $ 0.04252 $ 0.04252 $ 0.04252 Lisateave SUNDOG (SUNDOG) hinna kohta

SUNDOG (SUNDOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SUNDOG (SUNDOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUNDOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUNDOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUNDOG tokeni tokenoomikat, avastage SUNDOG tokeni reaalajas hinda!

SUNDOG (SUNDOG) hinna ajalugu SUNDOG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SUNDOG hinna ajalugu kohe!

SUNDOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUNDOG võiks suunduda? Meie SUNDOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUNDOG tokeni hinna ennustust kohe!

