Zerebro logo

Zerebro hind(ZEREBRO)

1 ZEREBRO/USD reaalajas hind:

-1.60%1D
USD
Zerebro (ZEREBRO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:30:25 (UTC+8)

Zerebro (ZEREBRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.0283
$ 0.0283$ 0.0283
24 h kõrge

-0.37%

-1.60%

-12.50%

-12.50%

Zerebro (ZEREBRO) reaalajas hind on $ 0.02767. Viimase 24 tunni jooksul ZEREBRO kaubeldud madalaim $ 0.02734 ja kõrgeim $ 0.0283 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZEREBROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7873182648277265 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000044985990236046.

Lüliajalise tootluse osas on ZEREBRO muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -1.60% 24 tunni vältel -12.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zerebro (ZEREBRO) – turuteave

No.782

99.99%

SOL

Zerebro praegune turukapitalisatsioon on $ 27.67M $ 72.05K 24 tunnise kauplemismahuga. ZEREBRO ringlev varu on 999.96M, mille koguvaru on 999955462.481073. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.67M.

Zerebro (ZEREBRO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Zerebro tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004499-1.60%
30 päeva$ -0.00402-12.69%
60 päeva$ -0.00104-3.63%
90 päeva$ -0.01893-40.63%
Zerebro Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZEREBRO muutuse $ -0.0004499 (-1.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Zerebro 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00402 (-12.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Zerebro 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZEREBRO $ -0.00104 (-3.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Zerebro 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01893 (-40.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Zerebro (ZEREBRO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Zerebro hinnaajaloo lehte.

Mis on Zerebro (ZEREBRO)

Zerebro is an AI system ,designed to autonomously create and distribute content across platforms such as Twitter, Warpcast, and Telegram.

Zerebro on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zerebro investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZEREBRO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Zerebro kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zerebro ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Zerebro hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zerebro (ZEREBRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zerebro (ZEREBRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zerebro nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zerebro hinna ennustust kohe!

Zerebro (ZEREBRO) tokenoomika

Zerebro (ZEREBRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZEREBRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Zerebro (ZEREBRO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Zerebro osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zerebro osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZEREBRO kohalike valuutade suhtes

1 Zerebro(ZEREBRO)/VND
728.13605
1 Zerebro(ZEREBRO)/AUD
A$0.0423351
1 Zerebro(ZEREBRO)/GBP
0.0201991
1 Zerebro(ZEREBRO)/EUR
0.0235195
1 Zerebro(ZEREBRO)/USD
$0.02767
1 Zerebro(ZEREBRO)/MYR
RM0.1164907
1 Zerebro(ZEREBRO)/TRY
1.1303195
1 Zerebro(ZEREBRO)/JPY
¥4.06749
1 Zerebro(ZEREBRO)/ARS
ARS$35.8417811
1 Zerebro(ZEREBRO)/RUB
2.2036388
1 Zerebro(ZEREBRO)/INR
2.4214017
1 Zerebro(ZEREBRO)/IDR
Rp446.2902601
1 Zerebro(ZEREBRO)/KRW
38.4303096
1 Zerebro(ZEREBRO)/PHP
1.5647385
1 Zerebro(ZEREBRO)/EGP
￡E.1.3339707
1 Zerebro(ZEREBRO)/BRL
R$0.149418
1 Zerebro(ZEREBRO)/CAD
C$0.0381846
1 Zerebro(ZEREBRO)/BDT
3.3602448
1 Zerebro(ZEREBRO)/NGN
42.4385858
1 Zerebro(ZEREBRO)/UAH
1.1402807
1 Zerebro(ZEREBRO)/VES
Bs3.73545
1 Zerebro(ZEREBRO)/CLP
$26.67388
1 Zerebro(ZEREBRO)/PKR
Rs7.8383576
1 Zerebro(ZEREBRO)/KZT
14.9808147
1 Zerebro(ZEREBRO)/THB
฿0.8954012
1 Zerebro(ZEREBRO)/TWD
NT$0.8309301
1 Zerebro(ZEREBRO)/AED
د.إ0.1015489
1 Zerebro(ZEREBRO)/CHF
Fr0.022136
1 Zerebro(ZEREBRO)/HKD
HK$0.2163794
1 Zerebro(ZEREBRO)/AMD
֏10.5771342
1 Zerebro(ZEREBRO)/MAD
.د.م0.2487533
1 Zerebro(ZEREBRO)/MXN
$0.5182591
1 Zerebro(ZEREBRO)/PLN
0.1004421
1 Zerebro(ZEREBRO)/RON
лв0.1195344
1 Zerebro(ZEREBRO)/SEK
kr0.2639718
1 Zerebro(ZEREBRO)/BGN
лв0.0462089
1 Zerebro(ZEREBRO)/HUF
Ft9.3353046
1 Zerebro(ZEREBRO)/CZK
0.5785797
1 Zerebro(ZEREBRO)/KWD
د.ك0.00843935
1 Zerebro(ZEREBRO)/ILS
0.0932479
1 Zerebro(ZEREBRO)/NOK
kr0.2811272
1 Zerebro(ZEREBRO)/NZD
$0.0464856

Zerebro ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Zerebro võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Zerebro ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zerebro kohta

Kui palju on Zerebro (ZEREBRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZEREBRO hind USD on 0.02767 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZEREBRO/USD hind?
Praegune hind ZEREBRO/USD on $ 0.02767. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zerebro turukapitalisatsioon?
ZEREBRO turukapitalisatsioon on $ 27.67M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZEREBRO ringlev varu?
ZEREBRO ringlev varu on 999.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZEREBRO (ATH) hind?
ZEREBRO saavutab ATH hinna summas 0.7873182648277265 USD.
Mis oli kõigi aegade ZEREBRO madalaim (ATL) hind?
ZEREBRO nägi ATL hinda summas 0.000044985990236046 USD.
Milline on ZEREBRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZEREBRO kauplemismaht on $ 72.05K USD.
Kas ZEREBRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZEREBRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZEREBRO hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:30:25 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

