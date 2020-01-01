STO Chain (STOOS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi STO Chain (STOOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

STO Chain (STOOS) teave STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide. Ametlik veebisait: http://stochain.io/ Valge raamat: http://stochain.io/admin/data/bbs/resources/2412130540491_1.pdf Plokiahela Explorer: https://kaiascan.io/token/0x15512e654ddc92273dceac1399e09c7fb9def476 Ostke STOOS kohe!

STO Chain (STOOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage STO Chain (STOOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.47B $ 1.47B $ 1.47B Kõigi aegade kõrgeim: $ 22 $ 22 $ 22 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 Praegune hind: $ 1.4738 $ 1.4738 $ 1.4738 Lisateave STO Chain (STOOS) hinna kohta

STO Chain (STOOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud STO Chain (STOOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STOOS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STOOS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STOOS tokeni tokenoomikat, avastage STOOS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust STOOS Kas olete huvitatud STO Chain (STOOS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid STOOS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas STOOS MEXC-ist osta!

STO Chain (STOOS) hinna ajalugu STOOS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STOOS hinna ajalugu kohe!

STOOS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STOOS võiks suunduda? Meie STOOS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STOOS tokeni hinna ennustust kohe!

