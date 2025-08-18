STO Chain (STOOS) reaalajas hind on $ 1.4628. Viimase 24 tunni jooksul STOOS kaubeldud madalaim $ 1.455 ja kõrgeim $ 1.4883 näitab aktiivset turu volatiivsust. STOOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5021813793454721 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001199788248221579.
Lüliajalise tootluse osas on STOOS muutunud +0.37% viimase tunni jooksul, +0.29% 24 tunni vältel -1.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
STO Chain (STOOS) – turuteave
No.3559
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 94.87K
$ 94.87K$ 94.87K
$ 1.46B
$ 1.46B$ 1.46B
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
KLAY
STO Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 94.87K 24 tunnise kauplemismahuga. STOOS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.46B.
STO Chain (STOOS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse STO Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00423
+0.29%
30 päeva
$ +0.1757
+13.65%
60 päeva
$ +0.7418
+102.88%
90 päeva
$ +0.7513
+105.59%
STO Chain Hinnamuutus täna
Täna registreeris STOOS muutuse $ +0.00423 (+0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
STO Chain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1757 (+13.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
STO Chain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STOOS $ +0.7418 (+102.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
STO Chain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.7513 (+105.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada STO Chain (STOOS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide.
STO Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie STO Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STOOS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse STO Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie STO Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
STO Chain hinna ennustus (USD)
Kui palju on STO Chain (STOOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STO Chain (STOOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STO Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
STO Chain (STOOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STOOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
STO Chain (STOOS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas STO Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust STO Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.