Stargate Finance (STG) reaalajas hind on $ 0.1788. Viimase 24 tunni jooksul STG kaubeldud madalaim $ 0.1732 ja kõrgeim $ 0.1823 näitab aktiivset turu volatiivsust. STGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.283844483496619 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10162599944782422.
Lüliajalise tootluse osas on STG muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.94% 24 tunni vältel +1.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Stargate Finance (STG) – turuteave
No.341
$ 118.18M
$ 118.18M$ 118.18M
$ 713.50K
$ 713.50K$ 713.50K
$ 178.80M
$ 178.80M$ 178.80M
660.95M
660.95M 660.95M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
66.09%
BSC
Stargate Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 118.18M$ 713.50K 24 tunnise kauplemismahuga. STG ringlev varu on 660.95M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 178.80M.
Stargate Finance (STG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Stargate Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001697
-0.94%
30 päeva
$ +0.0061
+3.53%
60 päeva
$ +0.0175
+10.84%
90 päeva
$ -0.0205
-10.29%
Stargate Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris STG muutuse $ -0.001697 (-0.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Stargate Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0061 (+3.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Stargate Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STG $ +0.0175 (+10.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Stargate Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0205 (-10.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Stargate Finance (STG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.
Stargate Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Stargate Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Stargate Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Stargate Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Stargate Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Stargate Finance (STG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stargate Finance (STG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stargate Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Stargate Finance (STG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Stargate Finance (STG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Stargate Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Stargate Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.