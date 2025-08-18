Rohkem infot STG

Stargate Finance hind(STG)

1 STG/USD reaalajas hind:

Stargate Finance (STG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:27:56 (UTC+8)

Stargate Finance (STG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

Stargate Finance (STG) reaalajas hind on $ 0.1788. Viimase 24 tunni jooksul STG kaubeldud madalaim $ 0.1732 ja kõrgeim $ 0.1823 näitab aktiivset turu volatiivsust. STGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.283844483496619 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10162599944782422.

Lüliajalise tootluse osas on STG muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.94% 24 tunni vältel +1.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stargate Finance (STG) – turuteave

No.341

66.09%

BSC

Stargate Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 118.18M $ 713.50K 24 tunnise kauplemismahuga. STG ringlev varu on 660.95M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 178.80M.

Stargate Finance (STG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Stargate Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001697-0.94%
30 päeva$ +0.0061+3.53%
60 päeva$ +0.0175+10.84%
90 päeva$ -0.0205-10.29%
Stargate Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris STG muutuse $ -0.001697 (-0.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Stargate Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0061 (+3.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Stargate Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STG $ +0.0175 (+10.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Stargate Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0205 (-10.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Stargate Finance (STG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Stargate Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Stargate Finance (STG)

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

Stargate Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Stargate Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Stargate Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Stargate Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Stargate Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stargate Finance (STG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stargate Finance (STG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stargate Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stargate Finance hinna ennustust kohe!

Stargate Finance (STG) tokenoomika

Stargate Finance (STG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Stargate Finance (STG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Stargate Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Stargate Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STG kohalike valuutade suhtes

Stargate Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Stargate Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Stargate Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stargate Finance kohta

Kui palju on Stargate Finance (STG) tänapäeval väärt?
Reaalajas STG hind USD on 0.1788 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STG/USD hind?
Praegune hind STG/USD on $ 0.1788. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stargate Finance turukapitalisatsioon?
STG turukapitalisatsioon on $ 118.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STG ringlev varu?
STG ringlev varu on 660.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STG (ATH) hind?
STG saavutab ATH hinna summas 4.283844483496619 USD.
Mis oli kõigi aegade STG madalaim (ATL) hind?
STG nägi ATL hinda summas 0.10162599944782422 USD.
Milline on STG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STG kauplemismaht on $ 713.50K USD.
Kas STG sel aastal kõrgemale ka suundub?
STG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STG hinna ennustust.
Stargate Finance (STG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

