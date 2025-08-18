Worldcoin (WLD) reaalajas hind on $ 1.016. Viimase 24 tunni jooksul WLD kaubeldud madalaim $ 0.989 ja kõrgeim $ 1.036 näitab aktiivset turu volatiivsust. WLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.817127513504316 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.581715807558338.
Lüliajalise tootluse osas on WLD muutunud -0.40% viimase tunni jooksul, -1.26% 24 tunni vältel -6.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Worldcoin (WLD) – turuteave
No.53
$ 1.91B
$ 1.91B$ 1.91B
$ 13.73M
$ 13.73M$ 13.73M
$ 10.16B
$ 10.16B$ 10.16B
1.88B
1.88B 1.88B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.04%
ETH
Worldcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.91B$ 13.73M 24 tunnise kauplemismahuga. WLD ringlev varu on 1.88B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Worldcoin (WLD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Worldcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.01298
-1.26%
30 päeva
$ -0.118
-10.41%
60 päeva
$ +0.114
+12.63%
90 päeva
$ -0.104
-9.29%
Worldcoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris WLD muutuse $ -0.01298 (-1.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Worldcoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.118 (-10.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Worldcoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WLD $ +0.114 (+12.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Worldcoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.104 (-9.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Worldcoin (WLD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.
Worldcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Worldcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WLD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Worldcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Worldcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Worldcoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Worldcoin (WLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Worldcoin (WLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Worldcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Worldcoin (WLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Worldcoin (WLD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Worldcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Worldcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.