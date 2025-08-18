Rohkem infot WLD

Worldcoin (WLD) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:06:21 (UTC+8)

Worldcoin (WLD) hinna teave (USD)

$ 0.989
$ 0.989$ 0.989
$ 1.036
$ 1.036$ 1.036
-0.40%

-1.26%

-6.36%

-6.36%

Worldcoin (WLD) reaalajas hind on $ 1.016. Viimase 24 tunni jooksul WLD kaubeldud madalaim $ 0.989 ja kõrgeim $ 1.036 näitab aktiivset turu volatiivsust. WLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.817127513504316 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.581715807558338.

Lüliajalise tootluse osas on WLD muutunud -0.40% viimase tunni jooksul, -1.26% 24 tunni vältel -6.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Worldcoin (WLD) – turuteave

$ 1.91B
$ 1.91B$ 1.91B

$ 13.73M
$ 13.73M$ 13.73M

$ 10.16B
$ 10.16B$ 10.16B

1.88B
1.88B 1.88B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.04%

Worldcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.91B $ 13.73M 24 tunnise kauplemismahuga. WLD ringlev varu on 1.88B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Worldcoin (WLD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Worldcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01298-1.26%
30 päeva$ -0.118-10.41%
60 päeva$ +0.114+12.63%
90 päeva$ -0.104-9.29%
Worldcoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris WLD muutuse $ -0.01298 (-1.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Worldcoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.118 (-10.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Worldcoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WLD $ +0.114 (+12.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Worldcoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.104 (-9.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Worldcoin (WLD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Worldcoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Worldcoin (WLD)

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

Worldcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Worldcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida WLD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Worldcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Worldcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Worldcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Worldcoin (WLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Worldcoin (WLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Worldcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Worldcoin hinna ennustust kohe!

Worldcoin (WLD) tokenoomika

Worldcoin (WLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Worldcoin (WLD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Worldcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Worldcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WLD kohalike valuutade suhtes

1 Worldcoin(WLD)/VND
26,736.04
1 Worldcoin(WLD)/AUD
A$1.54432
1 Worldcoin(WLD)/GBP
0.74168
1 Worldcoin(WLD)/EUR
0.8636
1 Worldcoin(WLD)/USD
$1.016
1 Worldcoin(WLD)/MYR
RM4.27736
1 Worldcoin(WLD)/TRY
41.44264
1 Worldcoin(WLD)/JPY
¥149.352
1 Worldcoin(WLD)/ARS
ARS$1,317.76216
1 Worldcoin(WLD)/RUB
80.98536
1 Worldcoin(WLD)/INR
88.91016
1 Worldcoin(WLD)/IDR
Rp16,387.09448
1 Worldcoin(WLD)/KRW
1,411.10208
1 Worldcoin(WLD)/PHP
57.4548
1 Worldcoin(WLD)/EGP
￡E.49.03216
1 Worldcoin(WLD)/BRL
R$5.4864
1 Worldcoin(WLD)/CAD
C$1.40208
1 Worldcoin(WLD)/BDT
123.38304
1 Worldcoin(WLD)/NGN
1,558.27984
1 Worldcoin(WLD)/UAH
41.86936
1 Worldcoin(WLD)/VES
Bs137.16
1 Worldcoin(WLD)/CLP
$979.424
1 Worldcoin(WLD)/PKR
Rs287.81248
1 Worldcoin(WLD)/KZT
550.07256
1 Worldcoin(WLD)/THB
฿32.8168
1 Worldcoin(WLD)/TWD
NT$30.51048
1 Worldcoin(WLD)/AED
د.إ3.72872
1 Worldcoin(WLD)/CHF
Fr0.8128
1 Worldcoin(WLD)/HKD
HK$7.94512
1 Worldcoin(WLD)/AMD
֏388.37616
1 Worldcoin(WLD)/MAD
.د.م9.13384
1 Worldcoin(WLD)/MXN
$19.17192
1 Worldcoin(WLD)/PLN
3.69824
1 Worldcoin(WLD)/RON
лв4.38912
1 Worldcoin(WLD)/SEK
kr9.7028
1 Worldcoin(WLD)/BGN
лв1.69672
1 Worldcoin(WLD)/HUF
Ft343.0016
1 Worldcoin(WLD)/CZK
21.2344
1 Worldcoin(WLD)/KWD
د.ك0.30988
1 Worldcoin(WLD)/ILS
3.42392
1 Worldcoin(WLD)/NOK
kr10.35304
1 Worldcoin(WLD)/NZD
$1.70688

Worldcoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Worldcoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Worldcoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Worldcoin kohta

Kui palju on Worldcoin (WLD) tänapäeval väärt?
Reaalajas WLD hind USD on 1.016 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WLD/USD hind?
Praegune hind WLD/USD on $ 1.016. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Worldcoin turukapitalisatsioon?
WLD turukapitalisatsioon on $ 1.91B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WLD ringlev varu?
WLD ringlev varu on 1.88B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WLD (ATH) hind?
WLD saavutab ATH hinna summas 11.817127513504316 USD.
Mis oli kõigi aegade WLD madalaim (ATL) hind?
WLD nägi ATL hinda summas 0.581715807558338 USD.
Milline on WLD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WLD kauplemismaht on $ 13.73M USD.
Kas WLD sel aastal kõrgemale ka suundub?
WLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WLD hinna ennustust.
2025-08-18 02:06:21 (UTC+8)

Worldcoin (WLD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

