Cashaa logo

Cashaa hind(CAS)

1 CAS/USD reaalajas hind:

$0.001722
$0.001722
0.00%1D
USD
Cashaa (CAS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:14:10 (UTC+8)

Cashaa (CAS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001714
$ 0.001714
24 h madal
$ 0.00177
$ 0.00177
24 h kõrge

$ 0.001714
$ 0.001714

$ 0.00177
$ 0.00177

$ 0.22902704
$ 0.22902704

$ 0.000986640148312823
$ 0.000986640148312823

0.00%

0.00%

-6.77%

-6.77%

Cashaa (CAS) reaalajas hind on $ 0.001722. Viimase 24 tunni jooksul CAS kaubeldud madalaim $ 0.001714 ja kõrgeim $ 0.00177 näitab aktiivset turu volatiivsust. CASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.22902704 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000986640148312823.

Lüliajalise tootluse osas on CAS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -6.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cashaa (CAS) – turuteave

No.1893

$ 1.72M
$ 1.72M

$ 55.13K
$ 55.13K

$ 1.72M
$ 1.72M

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

2020-05-08 00:00:00

$ 0.02
$ 0.02

BSC

Cashaa praegune turukapitalisatsioon on $ 1.72M $ 55.13K 24 tunnise kauplemismahuga. CAS ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.72M.

Cashaa (CAS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Cashaa tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000179-9.42%
60 päeva$ +0.000136+8.57%
90 päeva$ -0.000895-34.20%
Cashaa Hinnamuutus täna

Täna registreeris CAS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Cashaa 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000179 (-9.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Cashaa 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAS $ +0.000136 (+8.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Cashaa 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000895 (-34.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Cashaa (CAS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Cashaa hinnaajaloo lehte.

Mis on Cashaa (CAS)

Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money.

Cashaa on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cashaa investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CAS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cashaa kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cashaa ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cashaa hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cashaa (CAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cashaa (CAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cashaa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cashaa hinna ennustust kohe!

Cashaa (CAS) tokenoomika

Cashaa (CAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cashaa (CAS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cashaa osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cashaa osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CAS kohalike valuutade suhtes

1 Cashaa(CAS)/VND
45.31443
1 Cashaa(CAS)/AUD
A$0.00261744
1 Cashaa(CAS)/GBP
0.00125706
1 Cashaa(CAS)/EUR
0.0014637
1 Cashaa(CAS)/USD
$0.001722
1 Cashaa(CAS)/MYR
RM0.00724962
1 Cashaa(CAS)/TRY
0.07024038
1 Cashaa(CAS)/JPY
¥0.253134
1 Cashaa(CAS)/ARS
ARS$2.23345122
1 Cashaa(CAS)/RUB
0.13726062
1 Cashaa(CAS)/INR
0.15069222
1 Cashaa(CAS)/IDR
Rp27.77418966
1 Cashaa(CAS)/KRW
2.39165136
1 Cashaa(CAS)/PHP
0.0973791
1 Cashaa(CAS)/EGP
￡E.0.08310372
1 Cashaa(CAS)/BRL
R$0.0092988
1 Cashaa(CAS)/CAD
C$0.00237636
1 Cashaa(CAS)/BDT
0.20911968
1 Cashaa(CAS)/NGN
2.64110028
1 Cashaa(CAS)/UAH
0.07096362
1 Cashaa(CAS)/VES
Bs0.23247
1 Cashaa(CAS)/CLP
$1.660008
1 Cashaa(CAS)/PKR
Rs0.48780816
1 Cashaa(CAS)/KZT
0.93230802
1 Cashaa(CAS)/THB
฿0.0556206
1 Cashaa(CAS)/TWD
NT$0.05171166
1 Cashaa(CAS)/AED
د.إ0.00631974
1 Cashaa(CAS)/CHF
Fr0.0013776
1 Cashaa(CAS)/HKD
HK$0.01346604
1 Cashaa(CAS)/AMD
֏0.65825172
1 Cashaa(CAS)/MAD
.د.م0.01548078
1 Cashaa(CAS)/MXN
$0.03249414
1 Cashaa(CAS)/PLN
0.00626808
1 Cashaa(CAS)/RON
лв0.00743904
1 Cashaa(CAS)/SEK
kr0.0164451
1 Cashaa(CAS)/BGN
лв0.00287574
1 Cashaa(CAS)/HUF
Ft0.5813472
1 Cashaa(CAS)/CZK
0.0359898
1 Cashaa(CAS)/KWD
د.ك0.00052521
1 Cashaa(CAS)/ILS
0.00580314
1 Cashaa(CAS)/NOK
kr0.01754718
1 Cashaa(CAS)/NZD
$0.00289296

Cashaa ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cashaa võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Cashaa ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cashaa kohta

Kui palju on Cashaa (CAS) tänapäeval väärt?
Reaalajas CAS hind USD on 0.001722 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CAS/USD hind?
Praegune hind CAS/USD on $ 0.001722. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cashaa turukapitalisatsioon?
CAS turukapitalisatsioon on $ 1.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CAS ringlev varu?
CAS ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAS (ATH) hind?
CAS saavutab ATH hinna summas 0.22902704 USD.
Mis oli kõigi aegade CAS madalaim (ATL) hind?
CAS nägi ATL hinda summas 0.000986640148312823 USD.
Milline on CAS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CAS kauplemismaht on $ 55.13K USD.
Kas CAS sel aastal kõrgemale ka suundub?
CAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:14:10 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.001722
