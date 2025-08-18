Cashaa (CAS) reaalajas hind on $ 0.001722. Viimase 24 tunni jooksul CAS kaubeldud madalaim $ 0.001714 ja kõrgeim $ 0.00177 näitab aktiivset turu volatiivsust. CASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.22902704 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000986640148312823.
Lüliajalise tootluse osas on CAS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -6.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cashaa (CAS) – turuteave
No.1893
$ 1.72M
$ 1.72M
$ 55.13K
$ 55.13K
$ 1.72M
$ 1.72M
1.00B
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
2020-05-08 00:00:00
$ 0.02
$ 0.02
BSC
Cashaa praegune turukapitalisatsioon on $ 1.72M$ 55.13K 24 tunnise kauplemismahuga. CAS ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.72M.
Cashaa (CAS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Cashaa tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000179
-9.42%
60 päeva
$ +0.000136
+8.57%
90 päeva
$ -0.000895
-34.20%
Cashaa Hinnamuutus täna
Täna registreeris CAS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Cashaa 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000179 (-9.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Cashaa 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAS $ +0.000136 (+8.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Cashaa 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000895 (-34.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Cashaa (CAS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money.
