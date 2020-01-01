Stargate Finance (STG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stargate Finance (STG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stargate Finance (STG) teave Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi. Ametlik veebisait: https://stargate.finance/ Valge raamat: https://www.dropbox.com/s/gf3606jedromp61/Delta-Solving.The.Bridging-Trilemma.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6

Stargate Finance (STG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stargate Finance (STG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 110.97M $ 110.97M $ 110.97M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 660.95M $ 660.95M $ 660.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 167.90M $ 167.90M $ 167.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.338 $ 4.338 $ 4.338 Kõigi aegade madalaim: $ 0.10162599944782422 $ 0.10162599944782422 $ 0.10162599944782422 Praegune hind: $ 0.1679 $ 0.1679 $ 0.1679

Stargate Finance (STG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stargate Finance (STG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Stargate Finance (STG) hinna ajalugu STG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

STG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STG võiks suunduda? Meie STG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

