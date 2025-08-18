Rohkem infot FET

FET hind(FET)

$0.7104
-2.92%1D
FET (FET) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 04:51:31 (UTC+8)

FET (FET) hinna teave (USD)

$ 0.7004
24 h madal
$ 0.7339
24 h kõrge

$ 0.7004
$ 0.7339
$ 3.474265080421965
$ 0.00827034467596
-0.02%

-2.92%

-0.29%

-0.29%

FET (FET) reaalajas hind on $ 0.7106. Viimase 24 tunni jooksul FET kaubeldud madalaim $ 0.7004 ja kõrgeim $ 0.7339 näitab aktiivset turu volatiivsust. FETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.474265080421965 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00827034467596.

Lüliajalise tootluse osas on FET muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -2.92% 24 tunni vältel -0.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FET (FET) – turuteave

No.59

$ 1.69B
$ 2.06M
$ 1.93B
2.38B
2,719,493,897
2,714,493,896.672
87.44%

0.04%

2019-02-25 00:00:00

$ 0.0867
ETH

FET praegune turukapitalisatsioon on $ 1.69B $ 2.06M 24 tunnise kauplemismahuga. FET ringlev varu on 2.38B, mille koguvaru on 2714493896.672. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.93B.

FET (FET) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FET tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.021368-2.92%
30 päeva$ -0.0413-5.50%
60 päeva$ +0.0379+5.63%
90 päeva$ -0.0265-3.60%
FET Hinnamuutus täna

Täna registreeris FET muutuse $ -0.021368 (-2.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FET 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0413 (-5.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FET 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FET $ +0.0379 (+5.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FET 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0265 (-3.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FET (FET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FET hinnaajaloo lehte.

Mis on FET (FET)

Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.

FET on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FET investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FET panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FET kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FET ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FET hinna ennustus (USD)

Kui palju on FET (FET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FET (FET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FET nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FET hinna ennustust kohe!

FET (FET) tokenoomika

FET (FET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FET (FET) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FET osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FET osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FET kohalike valuutade suhtes

FET ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FET võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse FET ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FET kohta

Kui palju on FET (FET) tänapäeval väärt?
Reaalajas FET hind USD on 0.7106 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FET/USD hind?
Praegune hind FET/USD on $ 0.7106. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FET turukapitalisatsioon?
FET turukapitalisatsioon on $ 1.69B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FET ringlev varu?
FET ringlev varu on 2.38B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FET (ATH) hind?
FET saavutab ATH hinna summas 3.474265080421965 USD.
Mis oli kõigi aegade FET madalaim (ATL) hind?
FET nägi ATL hinda summas 0.00827034467596 USD.
Milline on FET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FET kauplemismaht on $ 2.06M USD.
Kas FET sel aastal kõrgemale ka suundub?
FET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FET hinna ennustust.
2025-08-18 04:51:31 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

