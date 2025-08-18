FET (FET) reaalajas hind on $ 0.7106. Viimase 24 tunni jooksul FET kaubeldud madalaim $ 0.7004 ja kõrgeim $ 0.7339 näitab aktiivset turu volatiivsust. FETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.474265080421965 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00827034467596.
Lüliajalise tootluse osas on FET muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -2.92% 24 tunni vältel -0.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FET (FET) – turuteave
No.59
$ 1.69B
$ 2.06M
$ 1.93B
2.38B
2,719,493,897
2,714,493,896.672
87.44%
0.04%
2019-02-25 00:00:00
$ 0.0867
ETH
FET praegune turukapitalisatsioon on $ 1.69B$ 2.06M 24 tunnise kauplemismahuga. FET ringlev varu on 2.38B, mille koguvaru on 2714493896.672. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.93B.
FET (FET) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FET tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.021368
-2.92%
30 päeva
$ -0.0413
-5.50%
60 päeva
$ +0.0379
+5.63%
90 päeva
$ -0.0265
-3.60%
FET Hinnamuutus täna
Täna registreeris FET muutuse $ -0.021368 (-2.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FET 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0413 (-5.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FET 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FET $ +0.0379 (+5.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FET 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0265 (-3.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FET (FET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions
These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.
FET hinna ennustus (USD)
Kui palju on FET (FET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FET (FET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FET nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FET (FET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FET (FET) ostujuhend
