Mis on FET (FET)

Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FET kohta Kui palju on FET (FET) tänapäeval väärt? Reaalajas FET hind USD on 0.7106 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FET/USD hind? $ 0.7106 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FET turukapitalisatsioon? FET turukapitalisatsioon on $ 1.69B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FET ringlev varu? FET ringlev varu on 2.38B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FET (ATH) hind? FET saavutab ATH hinna summas 3.474265080421965 USD . Mis oli kõigi aegade FET madalaim (ATL) hind? FET nägi ATL hinda summas 0.00827034467596 USD . Milline on FET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FET kauplemismaht on $ 2.06M USD . Kas FET sel aastal kõrgemale ka suundub? FET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FET hinna ennustust

