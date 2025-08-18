SubQuery Network (SQT) reaalajas hind on $ 0.0009493. Viimase 24 tunni jooksul SQT kaubeldud madalaim $ 0.0009384 ja kõrgeim $ 0.0009925 näitab aktiivset turu volatiivsust. SQTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05551085304479353 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000918661861014403.
Lüliajalise tootluse osas on SQT muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.19% 24 tunni vältel -3.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SubQuery Network (SQT) – turuteave
No.4016
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 58.28K
$ 58.28K$ 58.28K
$ 9.91M
$ 9.91M$ 9.91M
0.00
0.00 0.00
10,442,000,000
10,442,000,000 10,442,000,000
ETH
SubQuery Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 58.28K 24 tunnise kauplemismahuga. SQT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10442000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
SubQuery Network (SQT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SubQuery Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000001807
-0.19%
30 päeva
$ -0.0001917
-16.81%
60 päeva
$ -0.0001637
-14.71%
90 päeva
$ -0.0004117
-30.25%
SubQuery Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris SQT muutuse $ -0.000001807 (-0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SubQuery Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001917 (-16.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SubQuery Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SQT $ -0.0001637 (-14.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SubQuery Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0004117 (-30.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SubQuery Network (SQT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains.
SubQuery Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on SubQuery Network (SQT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SubQuery Network (SQT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SubQuery Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SubQuery Network (SQT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SQT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
