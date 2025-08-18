Rohkem infot SQT

$0.0009493
-0.19%1D
USD
SubQuery Network (SQT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:47:36 (UTC+8)

SubQuery Network (SQT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.06%

-0.19%

-3.47%

-3.47%

SubQuery Network (SQT) reaalajas hind on $ 0.0009493. Viimase 24 tunni jooksul SQT kaubeldud madalaim $ 0.0009384 ja kõrgeim $ 0.0009925 näitab aktiivset turu volatiivsust. SQTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05551085304479353 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000918661861014403.

Lüliajalise tootluse osas on SQT muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.19% 24 tunni vältel -3.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SubQuery Network (SQT) – turuteave

No.4016

ETH

SubQuery Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 58.28K 24 tunnise kauplemismahuga. SQT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10442000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

SubQuery Network (SQT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SubQuery Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000001807-0.19%
30 päeva$ -0.0001917-16.81%
60 päeva$ -0.0001637-14.71%
90 päeva$ -0.0004117-30.25%
SubQuery Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris SQT muutuse $ -0.000001807 (-0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SubQuery Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001917 (-16.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SubQuery Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SQT $ -0.0001637 (-14.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SubQuery Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0004117 (-30.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SubQuery Network (SQT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SubQuery Network hinnaajaloo lehte.

Mis on SubQuery Network (SQT)

SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains.

SubQuery Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SubQuery Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SQT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SubQuery Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SubQuery Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SubQuery Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on SubQuery Network (SQT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SubQuery Network (SQT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SubQuery Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SubQuery Network hinna ennustust kohe!

SubQuery Network (SQT) tokenoomika

SubQuery Network (SQT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SQT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SubQuery Network (SQT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SubQuery Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SubQuery Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SQT kohalike valuutade suhtes

$0.0009493
SubQuery Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SubQuery Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SubQuery Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SubQuery Network kohta

Kui palju on SubQuery Network (SQT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SQT hind USD on 0.0009493 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SQT/USD hind?
Praegune hind SQT/USD on $ 0.0009493. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SubQuery Network turukapitalisatsioon?
SQT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SQT ringlev varu?
SQT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SQT (ATH) hind?
SQT saavutab ATH hinna summas 0.05551085304479353 USD.
Mis oli kõigi aegade SQT madalaim (ATL) hind?
SQT nägi ATL hinda summas 0.000918661861014403 USD.
Milline on SQT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SQT kauplemismaht on $ 58.28K USD.
Kas SQT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SQT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SQT hinna ennustust.
SubQuery Network (SQT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
