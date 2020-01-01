SubQuery Network (SQT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SubQuery Network (SQT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SubQuery Network (SQT) teave SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains. Ametlik veebisait: https://www.subquery.network Valge raamat: https://academy.subquery.network/subquery_network/introduction/introduction.html Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x09395a2A58DB45db0da254c7EAa5AC469D8bDc85 Ostke SQT kohe!

SubQuery Network (SQT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SubQuery Network (SQT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.44B $ 10.44B $ 10.44B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.53M $ 9.53M $ 9.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.011456 $ 0.011456 $ 0.011456 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000892388709080549 $ 0.000892388709080549 $ 0.000892388709080549 Praegune hind: $ 0.0009125 $ 0.0009125 $ 0.0009125 Lisateave SubQuery Network (SQT) hinna kohta

SubQuery Network (SQT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SubQuery Network (SQT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SQT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SQT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SQT tokeni tokenoomikat, avastage SQT tokeni reaalajas hinda!

SubQuery Network (SQT) hinna ajalugu SQT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SQT hinna ajalugu kohe!

SQT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SQT võiks suunduda? Meie SQT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SQT tokeni hinna ennustust kohe!

