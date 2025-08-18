Spell Token (SPELL) reaalajas hind on $ 0.0005077. Viimase 24 tunni jooksul SPELL kaubeldud madalaim $ 0.0005 ja kõrgeim $ 0.0005137 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPELLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07514751310881196 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000349821697120155.
Lüliajalise tootluse osas on SPELL muutunud -0.61% viimase tunni jooksul, -0.58% 24 tunni vältel -4.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Spell Token (SPELL) – turuteave
No.422
$ 83.59M
$ 83.59M$ 83.59M
$ 397.86K
$ 397.86K$ 397.86K
$ 99.51M
$ 99.51M$ 99.51M
164.64B
164.64B 164.64B
196,008,739,620
196,008,739,620 196,008,739,620
ETH
Spell Token praegune turukapitalisatsioon on $ 83.59M$ 397.86K 24 tunnise kauplemismahuga. SPELL ringlev varu on 164.64B, mille koguvaru on 196008739620. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Spell Token (SPELL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Spell Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000002962
-0.58%
30 päeva
$ -0.000036
-6.63%
60 päeva
$ +0.0000448
+9.67%
90 päeva
$ -0.0001062
-17.30%
Spell Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris SPELL muutuse $ -0.000002962 (-0.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Spell Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000036 (-6.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Spell Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SPELL $ +0.0000448 (+9.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Spell Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001062 (-17.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Spell Token (SPELL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.
Spell Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Spell Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SPELL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Spell Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Spell Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Spell Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Spell Token (SPELL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spell Token (SPELL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spell Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Spell Token (SPELL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPELL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Spell Token (SPELL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Spell Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Spell Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.