Spell Token hind(SPELL)

1 SPELL/USD reaalajas hind:

$0.0005077
-0.58%1D
USD
Spell Token (SPELL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:47:08 (UTC+8)

Spell Token (SPELL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0005
24 h madal
$ 0.0005137
24 h kõrge

$ 0.0005
$ 0.0005137
$ 0.07514751310881196
$ 0.000349821697120155
-0.61%

-0.58%

-4.01%

-4.01%

Spell Token (SPELL) reaalajas hind on $ 0.0005077. Viimase 24 tunni jooksul SPELL kaubeldud madalaim $ 0.0005 ja kõrgeim $ 0.0005137 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPELLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07514751310881196 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000349821697120155.

Lüliajalise tootluse osas on SPELL muutunud -0.61% viimase tunni jooksul, -0.58% 24 tunni vältel -4.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Spell Token (SPELL) – turuteave

No.422

$ 83.59M
$ 397.86K
$ 99.51M
164.64B
196,008,739,620
ETH

Spell Token praegune turukapitalisatsioon on $ 83.59M $ 397.86K 24 tunnise kauplemismahuga. SPELL ringlev varu on 164.64B, mille koguvaru on 196008739620. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Spell Token (SPELL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Spell Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000002962-0.58%
30 päeva$ -0.000036-6.63%
60 päeva$ +0.0000448+9.67%
90 päeva$ -0.0001062-17.30%
Spell Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris SPELL muutuse $ -0.000002962 (-0.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Spell Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000036 (-6.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Spell Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SPELL $ +0.0000448 (+9.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Spell Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001062 (-17.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Spell Token (SPELL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Spell Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Spell Token (SPELL)

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

Spell Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Spell Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SPELL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Spell Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Spell Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Spell Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Spell Token (SPELL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spell Token (SPELL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spell Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Spell Token hinna ennustust kohe!

Spell Token (SPELL) tokenoomika

Spell Token (SPELL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPELL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Spell Token (SPELL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Spell Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Spell Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SPELL kohalike valuutade suhtes

1 Spell Token(SPELL)/VND
13.3601255
1 Spell Token(SPELL)/AUD
A$0.000771704
1 Spell Token(SPELL)/GBP
0.000370621
1 Spell Token(SPELL)/EUR
0.000431545
1 Spell Token(SPELL)/USD
$0.0005077
1 Spell Token(SPELL)/MYR
RM0.002137417
1 Spell Token(SPELL)/TRY
0.020709083
1 Spell Token(SPELL)/JPY
¥0.0746319
1 Spell Token(SPELL)/ARS
ARS$0.658491977
1 Spell Token(SPELL)/RUB
0.040468767
1 Spell Token(SPELL)/INR
0.044428827
1 Spell Token(SPELL)/IDR
Rp8.188708531
1 Spell Token(SPELL)/KRW
0.705134376
1 Spell Token(SPELL)/PHP
0.028710435
1 Spell Token(SPELL)/EGP
￡E.0.024501602
1 Spell Token(SPELL)/BRL
R$0.00274158
1 Spell Token(SPELL)/CAD
C$0.000700626
1 Spell Token(SPELL)/BDT
0.061655088
1 Spell Token(SPELL)/NGN
0.778679798
1 Spell Token(SPELL)/UAH
0.020922317
1 Spell Token(SPELL)/VES
Bs0.0685395
1 Spell Token(SPELL)/CLP
$0.4894228
1 Spell Token(SPELL)/PKR
Rs0.143821256
1 Spell Token(SPELL)/KZT
0.274873857
1 Spell Token(SPELL)/THB
฿0.01639871
1 Spell Token(SPELL)/TWD
NT$0.015246231
1 Spell Token(SPELL)/AED
د.إ0.001863259
1 Spell Token(SPELL)/CHF
Fr0.00040616
1 Spell Token(SPELL)/HKD
HK$0.003970214
1 Spell Token(SPELL)/AMD
֏0.194073402
1 Spell Token(SPELL)/MAD
.د.م0.004564223
1 Spell Token(SPELL)/MXN
$0.009580299
1 Spell Token(SPELL)/PLN
0.001848028
1 Spell Token(SPELL)/RON
лв0.002193264
1 Spell Token(SPELL)/SEK
kr0.004848535
1 Spell Token(SPELL)/BGN
лв0.000847859
1 Spell Token(SPELL)/HUF
Ft0.17139952
1 Spell Token(SPELL)/CZK
0.01061093
1 Spell Token(SPELL)/KWD
د.ك0.0001548485
1 Spell Token(SPELL)/ILS
0.001710949
1 Spell Token(SPELL)/NOK
kr0.005173463
1 Spell Token(SPELL)/NZD
$0.000852936

Spell Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Spell Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Spell Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spell Token kohta

Kui palju on Spell Token (SPELL) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPELL hind USD on 0.0005077 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPELL/USD hind?
Praegune hind SPELL/USD on $ 0.0005077. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Spell Token turukapitalisatsioon?
SPELL turukapitalisatsioon on $ 83.59M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPELL ringlev varu?
SPELL ringlev varu on 164.64B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPELL (ATH) hind?
SPELL saavutab ATH hinna summas 0.07514751310881196 USD.
Mis oli kõigi aegade SPELL madalaim (ATL) hind?
SPELL nägi ATL hinda summas 0.000349821697120155 USD.
Milline on SPELL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPELL kauplemismaht on $ 397.86K USD.
Kas SPELL sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPELL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPELL hinna ennustust.
Spell Token (SPELL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

