Spell Token (SPELL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Spell Token (SPELL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Spell Token (SPELL) teave Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money. Ametlik veebisait: https://abracadabra.money/ Valge raamat: https://docs.abracadabra.money/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/BCsFXYm81iqXyYmrLKgAp3AePcgLHnirb8FjTs6sjM7U Ostke SPELL kohe!

Spell Token (SPELL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Spell Token (SPELL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 81.19M Koguvaru: $ 196.01B Ringlev varu: $ 164.95B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 96.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.035449 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000349821697120155 Praegune hind: $ 0.0004922 Lisateave Spell Token (SPELL) hinna kohta

Spell Token (SPELL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Spell Token (SPELL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPELL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPELL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPELL tokeni tokenoomikat, avastage SPELL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SPELL Kas olete huvitatud Spell Token (SPELL) lisamisest oma portfooliosse?

Spell Token (SPELL) hinna ajalugu SPELL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SPELL hinna ajalugu kohe!

SPELL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPELL võiks suunduda? Meie SPELL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPELL tokeni hinna ennustust kohe!

