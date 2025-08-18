Rohkem infot SNS

Solana Name Service logo

Solana Name Service hind(SNS)

1 SNS/USD reaalajas hind:

$0.002029
$0.002029
-0.49%1D
USD
Solana Name Service (SNS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:26:07 (UTC+8)

Solana Name Service (SNS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002009
$ 0.002009
24 h madal
$ 0.002097
$ 0.002097
24 h kõrge

$ 0.002009
$ 0.002009

$ 0.002097
$ 0.002097

$ 0.008160351736796896
$ 0.008160351736796896

$ 0.001791754194935212
$ 0.001791754194935212

-0.59%

-0.49%

-2.32%

-2.32%

Solana Name Service (SNS) reaalajas hind on $ 0.002029. Viimase 24 tunni jooksul SNS kaubeldud madalaim $ 0.002009 ja kõrgeim $ 0.002097 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.008160351736796896 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001791754194935212.

Lüliajalise tootluse osas on SNS muutunud -0.59% viimase tunni jooksul, -0.49% 24 tunni vältel -2.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Solana Name Service (SNS) – turuteave

No.3809

$ 0.00
$ 0.00

$ 55.35K
$ 55.35K

$ 20.29M
$ 20.29M

0.00
0.00

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

0.00%

SOL

Solana Name Service praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.35K 24 tunnise kauplemismahuga. SNS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.29M.

Solana Name Service (SNS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Solana Name Service tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000999-0.49%
30 päeva$ +0.000218+12.03%
60 päeva$ -0.00013-6.03%
90 päeva$ -0.001037-33.83%
Solana Name Service Hinnamuutus täna

Täna registreeris SNS muutuse $ -0.00000999 (-0.49%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Solana Name Service 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000218 (+12.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Solana Name Service 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SNS $ -0.00013 (-6.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Solana Name Service 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001037 (-33.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Solana Name Service (SNS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Solana Name Service hinnaajaloo lehte.

Mis on Solana Name Service (SNS)

Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience.

Solana Name Service on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Solana Name Service investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SNS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Solana Name Service kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Solana Name Service ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Solana Name Service hinna ennustus (USD)

Kui palju on Solana Name Service (SNS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solana Name Service (SNS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solana Name Service nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Solana Name Service hinna ennustust kohe!

Solana Name Service (SNS) tokenoomika

Solana Name Service (SNS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Solana Name Service (SNS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Solana Name Service osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Solana Name Service osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SNS kohalike valuutade suhtes

53.393135
A$0.00310437
0.00148117
0.00172465
$0.002029
RM0.00854209
0.08288465
¥0.298263
ARS$2.62822457
0.16163014
0.17755779
Rp32.72580187
2.81803752
0.11520662
￡E.0.09781809
R$0.0109566
C$0.00280002
0.24613799
3.10719031
0.08361509
Bs0.273915
$1.951898
Rs0.57428816
1.09734407
฿0.06563815
NT$0.06093087
د.إ0.00744643
Fr0.0016232
HK$0.01586678
֏0.7758896
.د.م0.01824071
$0.03796259
0.00736527
лв0.00876528
kr0.01935666
лв0.00338843
Ft0.68476721
0.0424061
د.ك0.000616816
0.00683773
kr0.02061464
$0.00340872

Solana Name Service ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Solana Name Service võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Solana Name Service ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solana Name Service kohta

Kui palju on Solana Name Service (SNS) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNS hind USD on 0.002029 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNS/USD hind?
Praegune hind SNS/USD on $ 0.002029. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Solana Name Service turukapitalisatsioon?
SNS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNS ringlev varu?
SNS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNS (ATH) hind?
SNS saavutab ATH hinna summas 0.008160351736796896 USD.
Mis oli kõigi aegade SNS madalaim (ATL) hind?
SNS nägi ATL hinda summas 0.001791754194935212 USD.
Milline on SNS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNS kauplemismaht on $ 55.35K USD.
Kas SNS sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:26:07 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SNS/USD kalkulaator

Summa

SNS
SNS
USD
USD

1 SNS = 0.002029 USD

Kauplemine: SNS

SNSUSDC
$0.002041
$0.002041
-0.09%
SNSUSDT
$0.002029
$0.002029
-0.67%

