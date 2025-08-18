Solana Name Service (SNS) reaalajas hind on $ 0.002029. Viimase 24 tunni jooksul SNS kaubeldud madalaim $ 0.002009 ja kõrgeim $ 0.002097 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.008160351736796896 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001791754194935212.
Lüliajalise tootluse osas on SNS muutunud -0.59% viimase tunni jooksul, -0.49% 24 tunni vältel -2.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Solana Name Service (SNS) – turuteave
Solana Name Service praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 55.35K 24 tunnise kauplemismahuga. SNS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.29M.
Solana Name Service (SNS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Solana Name Service tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000999
-0.49%
30 päeva
$ +0.000218
+12.03%
60 päeva
$ -0.00013
-6.03%
90 päeva
$ -0.001037
-33.83%
Solana Name Service Hinnamuutus täna
Täna registreeris SNS muutuse $ -0.00000999 (-0.49%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Solana Name Service 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000218 (+12.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Solana Name Service 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SNS $ -0.00013 (-6.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Solana Name Service 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001037 (-33.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Solana Name Service (SNS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience.
Solana Name Service on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Solana Name Service investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SNS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Solana Name Service kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Solana Name Service ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Solana Name Service hinna ennustus (USD)
Kui palju on Solana Name Service (SNS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solana Name Service (SNS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solana Name Service nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Solana Name Service (SNS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Solana Name Service (SNS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Solana Name Service osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Solana Name Service osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
