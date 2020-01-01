Solana Name Service (SNS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Solana Name Service (SNS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Solana Name Service (SNS) teave Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience. Ametlik veebisait: https://www.sns.id Valge raamat: https://docs.sns.id/collection/tokenomics/sns-token Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/SNS8DJbHc34nKySHVhLGMUUE72ho6igvJaxtq9T3cX3 Ostke SNS kohe!

Solana Name Service (SNS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Solana Name Service (SNS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.19M $ 20.19M $ 20.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001791754194935212 $ 0.001791754194935212 $ 0.001791754194935212 Praegune hind: $ 0.002019 $ 0.002019 $ 0.002019 Lisateave Solana Name Service (SNS) hinna kohta

Solana Name Service (SNS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Solana Name Service (SNS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SNS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SNS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SNS tokeni tokenoomikat, avastage SNS tokeni reaalajas hinda!

