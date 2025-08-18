AI Avatar (SGT) reaalajas hind on $ 0.0957. Viimase 24 tunni jooksul SGT kaubeldud madalaim $ 0.0823 ja kõrgeim $ 0.0974 näitab aktiivset turu volatiivsust. SGTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.821033656850781 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.046719244351448454.
Lüliajalise tootluse osas on SGT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AI Avatar (SGT) – turuteave
$ 962.07K
$ 306.37K
$ 23.93M
10.05M
250,000,000
250,000,000
4.02%
ETH
AI Avatar praegune turukapitalisatsioon on $ 962.07K$ 306.37K 24 tunnise kauplemismahuga. SGT ringlev varu on 10.05M, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.93M.
AI Avatar (SGT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AI Avatar tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.001
-1.04%
60 päeva
$ -0.0421
-30.56%
90 päeva
$ -0.0486
-33.68%
AI Avatar Hinnamuutus täna
Täna registreeris SGT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AI Avatar 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001 (-1.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AI Avatar 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SGT $ -0.0421 (-30.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AI Avatar 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0486 (-33.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AI Avatar (SGT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.
AI Avatar on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AI Avatar investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SGT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AI Avatar kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AI Avatar ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AI Avatar hinna ennustus (USD)
Kui palju on AI Avatar (SGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AI Avatar (SGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AI Avatar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AI Avatar (SGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AI Avatar (SGT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AI Avatar osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AI Avatar osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.