AI Avatar hind(SGT)

1 SGT/USD reaalajas hind:

$0.0957
0.00%1D
USD
AI Avatar (SGT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:13:12 (UTC+8)

AI Avatar (SGT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0823
24 h madal
$ 0.0974
24 h kõrge

$ 0.0823
$ 0.0974
$ 4.821033656850781
$ 0.046719244351448454
0.00%

0.00%

+3.68%

+3.68%

AI Avatar (SGT) reaalajas hind on $ 0.0957. Viimase 24 tunni jooksul SGT kaubeldud madalaim $ 0.0823 ja kõrgeim $ 0.0974 näitab aktiivset turu volatiivsust. SGTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.821033656850781 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.046719244351448454.

Lüliajalise tootluse osas on SGT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AI Avatar (SGT) – turuteave

No.2164

$ 962.07K
$ 306.37K
$ 23.93M
10.05M
250,000,000
250,000,000
4.02%

ETH

AI Avatar praegune turukapitalisatsioon on $ 962.07K $ 306.37K 24 tunnise kauplemismahuga. SGT ringlev varu on 10.05M, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.93M.

AI Avatar (SGT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AI Avatar tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.001-1.04%
60 päeva$ -0.0421-30.56%
90 päeva$ -0.0486-33.68%
AI Avatar Hinnamuutus täna

Täna registreeris SGT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AI Avatar 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001 (-1.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AI Avatar 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SGT $ -0.0421 (-30.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AI Avatar 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0486 (-33.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AI Avatar (SGT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AI Avatar hinnaajaloo lehte.

Mis on AI Avatar (SGT)

Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.

AI Avatar on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AI Avatar investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SGT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AI Avatar kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AI Avatar ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AI Avatar hinna ennustus (USD)

Kui palju on AI Avatar (SGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AI Avatar (SGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AI Avatar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AI Avatar hinna ennustust kohe!

AI Avatar (SGT) tokenoomika

AI Avatar (SGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AI Avatar (SGT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AI Avatar osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AI Avatar osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SGT kohalike valuutade suhtes

1 AI Avatar(SGT)/VND
2,518.3455
1 AI Avatar(SGT)/AUD
A$0.146421
1 AI Avatar(SGT)/GBP
0.069861
1 AI Avatar(SGT)/EUR
0.081345
1 AI Avatar(SGT)/USD
$0.0957
1 AI Avatar(SGT)/MYR
RM0.402897
1 AI Avatar(SGT)/TRY
3.909345
1 AI Avatar(SGT)/JPY
¥14.0679
1 AI Avatar(SGT)/ARS
ARS$123.963081
1 AI Avatar(SGT)/RUB
7.621548
1 AI Avatar(SGT)/INR
8.374707
1 AI Avatar(SGT)/IDR
Rp1,543.548171
1 AI Avatar(SGT)/KRW
132.915816
1 AI Avatar(SGT)/PHP
5.411835
1 AI Avatar(SGT)/EGP
￡E.4.613697
1 AI Avatar(SGT)/BRL
R$0.51678
1 AI Avatar(SGT)/CAD
C$0.132066
1 AI Avatar(SGT)/BDT
11.621808
1 AI Avatar(SGT)/NGN
146.778918
1 AI Avatar(SGT)/UAH
3.943797
1 AI Avatar(SGT)/VES
Bs12.9195
1 AI Avatar(SGT)/CLP
$92.2548
1 AI Avatar(SGT)/PKR
Rs27.109896
1 AI Avatar(SGT)/KZT
51.812937
1 AI Avatar(SGT)/THB
฿3.096852
1 AI Avatar(SGT)/TWD
NT$2.873871
1 AI Avatar(SGT)/AED
د.إ0.351219
1 AI Avatar(SGT)/CHF
Fr0.07656
1 AI Avatar(SGT)/HKD
HK$0.748374
1 AI Avatar(SGT)/AMD
֏36.582282
1 AI Avatar(SGT)/MAD
.د.م0.860343
1 AI Avatar(SGT)/MXN
$1.792461
1 AI Avatar(SGT)/PLN
0.347391
1 AI Avatar(SGT)/RON
лв0.413424
1 AI Avatar(SGT)/SEK
kr0.912978
1 AI Avatar(SGT)/BGN
лв0.159819
1 AI Avatar(SGT)/HUF
Ft32.287266
1 AI Avatar(SGT)/CZK
2.001087
1 AI Avatar(SGT)/KWD
د.ك0.0291885
1 AI Avatar(SGT)/ILS
0.322509
1 AI Avatar(SGT)/NOK
kr0.972312
1 AI Avatar(SGT)/NZD
$0.160776

AI Avatar ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AI Avatar võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AI Avatar ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AI Avatar kohta

Kui palju on AI Avatar (SGT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SGT hind USD on 0.0957 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SGT/USD hind?
Praegune hind SGT/USD on $ 0.0957. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AI Avatar turukapitalisatsioon?
SGT turukapitalisatsioon on $ 962.07K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SGT ringlev varu?
SGT ringlev varu on 10.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SGT (ATH) hind?
SGT saavutab ATH hinna summas 4.821033656850781 USD.
Mis oli kõigi aegade SGT madalaim (ATL) hind?
SGT nägi ATL hinda summas 0.046719244351448454 USD.
Milline on SGT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SGT kauplemismaht on $ 306.37K USD.
Kas SGT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SGT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SGT hinna ennustust.
AI Avatar (SGT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 SGT = 0.0956 USD

