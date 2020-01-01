AI Avatar (SGT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AI Avatar (SGT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AI Avatar (SGT) teave Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse. Ametlik veebisait: https://suzuverse.com/story/# Valge raamat: https://suzuverse.com/whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x5b649c07e7ba0a1c529deaabed0b47699919b4a2 Ostke SGT kohe!

AI Avatar (SGT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AI Avatar (SGT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 859.53K $ 859.53K $ 859.53K Koguvaru: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ringlev varu: $ 10.05M $ 10.05M $ 10.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.38M $ 21.38M $ 21.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.61 $ 5.61 $ 5.61 Kõigi aegade madalaim: $ 0.046719244351448454 $ 0.046719244351448454 $ 0.046719244351448454 Praegune hind: $ 0.0855 $ 0.0855 $ 0.0855 Lisateave AI Avatar (SGT) hinna kohta

AI Avatar (SGT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AI Avatar (SGT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SGT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SGT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SGT tokeni tokenoomikat, avastage SGT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SGT Kas olete huvitatud AI Avatar (SGT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SGT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SGT MEXC-ist osta!

AI Avatar (SGT) hinna ajalugu SGT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SGT hinna ajalugu kohe!

SGT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SGT võiks suunduda? Meie SGT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SGT tokeni hinna ennustust kohe!

