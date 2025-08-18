Rohkem infot MUMU

Mumu The Bull logo

Mumu The Bull hind(MUMU)

1 MUMU/USD reaalajas hind:

$0.00000396
$0.00000396
-3.62%1D
USD
Mumu The Bull (MUMU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:48:44 (UTC+8)

Mumu The Bull (MUMU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000389
$ 0.00000389
24 h madal
$ 0.000004131
$ 0.000004131
24 h kõrge

$ 0.00000389
$ 0.00000389

$ 0.000004131
$ 0.000004131

$ 0.000120152125296415
$ 0.000120152125296415

$ 0.000002228291124841
$ 0.000002228291124841

-0.23%

-3.62%

-5.70%

-5.70%

Mumu The Bull (MUMU) reaalajas hind on $ 0.00000396. Viimase 24 tunni jooksul MUMU kaubeldud madalaim $ 0.00000389 ja kõrgeim $ 0.000004131 näitab aktiivset turu volatiivsust. MUMUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000120152125296415 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000002228291124841.

Lüliajalise tootluse osas on MUMU muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -3.62% 24 tunni vältel -5.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mumu The Bull (MUMU) – turuteave

No.1191

$ 9.04M
$ 9.04M

$ 62.40K
$ 62.40K

$ 9.23M
$ 9.23M

2.28T
2.28T

2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14

2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14

97.99%

SOL

Mumu The Bull praegune turukapitalisatsioon on $ 9.04M $ 62.40K 24 tunnise kauplemismahuga. MUMU ringlev varu on 2.28T, mille koguvaru on 2329915213859.14. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.23M.

Mumu The Bull (MUMU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Mumu The Bull tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000014874-3.62%
30 päeva$ -0.000001373-25.75%
60 päeva$ +0.000000445+12.66%
90 päeva$ -0.00000091-18.69%
Mumu The Bull Hinnamuutus täna

Täna registreeris MUMU muutuse $ -0.00000014874 (-3.62%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Mumu The Bull 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000001373 (-25.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Mumu The Bull 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MUMU $ +0.000000445 (+12.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Mumu The Bull 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000091 (-18.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Mumu The Bull (MUMU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Mumu The Bull hinnaajaloo lehte.

Mis on Mumu The Bull (MUMU)

MUMU is a meme coin on the Solana chain.

Mumu The Bull on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mumu The Bull investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MUMU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Mumu The Bull kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mumu The Bull ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Mumu The Bull hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mumu The Bull (MUMU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mumu The Bull (MUMU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mumu The Bull nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mumu The Bull hinna ennustust kohe!

Mumu The Bull (MUMU) tokenoomika

Mumu The Bull (MUMU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MUMU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Mumu The Bull (MUMU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Mumu The Bull osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mumu The Bull osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MUMU kohalike valuutade suhtes

1 Mumu The Bull(MUMU)/VND
0.1042074
1 Mumu The Bull(MUMU)/AUD
A$0.0000060192
1 Mumu The Bull(MUMU)/GBP
0.0000028908
1 Mumu The Bull(MUMU)/EUR
0.000003366
1 Mumu The Bull(MUMU)/USD
$0.00000396
1 Mumu The Bull(MUMU)/MYR
RM0.0000166716
1 Mumu The Bull(MUMU)/TRY
0.0001615284
1 Mumu The Bull(MUMU)/JPY
¥0.00058212
1 Mumu The Bull(MUMU)/ARS
ARS$0.0051361596
1 Mumu The Bull(MUMU)/RUB
0.0003156516
1 Mumu The Bull(MUMU)/INR
0.0003465396
1 Mumu The Bull(MUMU)/IDR
Rp0.0638709588
1 Mumu The Bull(MUMU)/KRW
0.0054999648
1 Mumu The Bull(MUMU)/PHP
0.000223938
1 Mumu The Bull(MUMU)/EGP
￡E.0.0001911096
1 Mumu The Bull(MUMU)/BRL
R$0.000021384
1 Mumu The Bull(MUMU)/CAD
C$0.0000054648
1 Mumu The Bull(MUMU)/BDT
0.0004809024
1 Mumu The Bull(MUMU)/NGN
0.0060736104
1 Mumu The Bull(MUMU)/UAH
0.0001631916
1 Mumu The Bull(MUMU)/VES
Bs0.0005346
1 Mumu The Bull(MUMU)/CLP
$0.00381744
1 Mumu The Bull(MUMU)/PKR
Rs0.0011217888
1 Mumu The Bull(MUMU)/KZT
0.0021439836
1 Mumu The Bull(MUMU)/THB
฿0.000127908
1 Mumu The Bull(MUMU)/TWD
NT$0.0001189188
1 Mumu The Bull(MUMU)/AED
د.إ0.0000145332
1 Mumu The Bull(MUMU)/CHF
Fr0.000003168
1 Mumu The Bull(MUMU)/HKD
HK$0.0000309672
1 Mumu The Bull(MUMU)/AMD
֏0.0015137496
1 Mumu The Bull(MUMU)/MAD
.د.م0.0000356004
1 Mumu The Bull(MUMU)/MXN
$0.0000747252
1 Mumu The Bull(MUMU)/PLN
0.0000144144
1 Mumu The Bull(MUMU)/RON
лв0.0000171072
1 Mumu The Bull(MUMU)/SEK
kr0.000037818
1 Mumu The Bull(MUMU)/BGN
лв0.0000066132
1 Mumu The Bull(MUMU)/HUF
Ft0.001336896
1 Mumu The Bull(MUMU)/CZK
0.000082764
1 Mumu The Bull(MUMU)/KWD
د.ك0.0000012078
1 Mumu The Bull(MUMU)/ILS
0.0000133452
1 Mumu The Bull(MUMU)/NOK
kr0.0000403524
1 Mumu The Bull(MUMU)/NZD
$0.0000066528

Mumu The Bull ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Mumu The Bull võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Mumu The Bull ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mumu The Bull kohta

Kui palju on Mumu The Bull (MUMU) tänapäeval väärt?
Reaalajas MUMU hind USD on 0.00000396 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MUMU/USD hind?
Praegune hind MUMU/USD on $ 0.00000396. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mumu The Bull turukapitalisatsioon?
MUMU turukapitalisatsioon on $ 9.04M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MUMU ringlev varu?
MUMU ringlev varu on 2.28T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MUMU (ATH) hind?
MUMU saavutab ATH hinna summas 0.000120152125296415 USD.
Mis oli kõigi aegade MUMU madalaim (ATL) hind?
MUMU nägi ATL hinda summas 0.000002228291124841 USD.
Milline on MUMU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MUMU kauplemismaht on $ 62.40K USD.
Kas MUMU sel aastal kõrgemale ka suundub?
MUMU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MUMU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:48:44 (UTC+8)

Mumu The Bull (MUMU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.00000396
