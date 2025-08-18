Mumu The Bull (MUMU) reaalajas hind on $ 0.00000396. Viimase 24 tunni jooksul MUMU kaubeldud madalaim $ 0.00000389 ja kõrgeim $ 0.000004131 näitab aktiivset turu volatiivsust. MUMUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000120152125296415 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000002228291124841.
Lüliajalise tootluse osas on MUMU muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -3.62% 24 tunni vältel -5.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mumu The Bull (MUMU) – turuteave
No.1191
$ 9.04M
$ 9.04M$ 9.04M
$ 62.40K
$ 62.40K$ 62.40K
$ 9.23M
$ 9.23M$ 9.23M
2.28T
2.28T 2.28T
2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14 2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14 2,329,915,213,859.14
97.99%
SOL
Mumu The Bull praegune turukapitalisatsioon on $ 9.04M$ 62.40K 24 tunnise kauplemismahuga. MUMU ringlev varu on 2.28T, mille koguvaru on 2329915213859.14. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.23M.
Mumu The Bull (MUMU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Mumu The Bull tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000014874
-3.62%
30 päeva
$ -0.000001373
-25.75%
60 päeva
$ +0.000000445
+12.66%
90 päeva
$ -0.00000091
-18.69%
Mumu The Bull Hinnamuutus täna
Täna registreeris MUMU muutuse $ -0.00000014874 (-3.62%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Mumu The Bull 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000001373 (-25.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Mumu The Bull 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MUMU $ +0.000000445 (+12.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Mumu The Bull 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000091 (-18.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Mumu The Bull (MUMU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Mumu The Bull on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mumu The Bull investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MUMU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Mumu The Bull kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mumu The Bull ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Mumu The Bull hinna ennustus (USD)
Kui palju on Mumu The Bull (MUMU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mumu The Bull (MUMU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mumu The Bull nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Mumu The Bull (MUMU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MUMU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Mumu The Bull (MUMU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Mumu The Bull osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mumu The Bull osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.