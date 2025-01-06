EIN
- Airdropsid kokku
- 28,000,000 EIN
- Sündmuse periood
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
USDT Fond – ainult uuele kasutajale
Lukustage USDT, et teenida EIN airdroppe
- Airdropsid kokku
- 14,000,000 EIN
- Kogu lukustatud kogus
- 1,367,960 USDT
- Osalejad
- 948
MX fond
Lukustage MX, et teenida EIN airdroppe
- Airdropsid kokku
- 7,000,000 EIN
- Kogu lukustatud kogus
- 7,628,495 MX
- Osalejad
- 5,771
EIN fond
Lukustage EIN, et teenida EIN airdroppe
- Airdropsid kokku
- 7,000,000 EIN
- Kogu lukustatud kogus
- 18,886,122 EIN
- Osalejad
- 210
USDR
- Airdropsid kokku
- 70,000 USDT
- Sündmuse periood
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
USDT Fond – ainult uuele kasutajale
Lukustage USDT, et teenida USDT airdroppe
- Airdropsid kokku
- 50,000 USDT
- Kogu lukustatud kogus
- 1,781,074 USDT
- Osalejad
- 1,141
MX fond
Lukustage MX, et teenida USDT airdroppe
- Airdropsid kokku
- 10,000 USDT
- Kogu lukustatud kogus
- 6,794,231 MX
- Osalejad
- 5,149
USDR fond
Lukustage USDR, et teenida USDT airdroppe
- Airdropsid kokku
- 10,000 USDT
- Kogu lukustatud kogus
- 710,609 USDR
- Osalejad
- 697
EURR
- Airdropsid kokku
- 70,000 USDT
- Sündmuse periood
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
USDT Fond – ainult uuele kasutajale
Lukustage USDT, et teenida USDT airdroppe
- Airdropsid kokku
- 50,000 USDT
- Kogu lukustatud kogus
- 1,273,366 USDT
- Osalejad
- 906
MX fond
Lukustage MX, et teenida USDT airdroppe
- Airdropsid kokku
- 10,000 USDT
- Kogu lukustatud kogus
- 7,043,910 MX
- Osalejad
- 5,229
EURR fond
Lukustage EURR, et teenida USDT airdroppe
- Airdropsid kokku
- 10,000 USDT
- Kogu lukustatud kogus
- 411,359 EURR
- Osalejad
- 454
TRN
- Airdropsid kokku
- 190,000 TRN
- Sündmuse periood
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
USDT Fond – ainult uuele kasutajale
Lukustage USDT, et teenida TRN airdroppe
- Airdropsid kokku
- 95,000 TRN
- Kogu lukustatud kogus
- 1,569,907 USDT
- Osalejad
- 917
TRN fond
Lukustage TRN, et teenida TRN airdroppe
- Airdropsid kokku
- 95,000 TRN
- Kogu lukustatud kogus
- 314,040 TRN
- Osalejad
- 702
EIN
- Airdropsid kokku
- 42,500,000 EIN
- Sündmuse periood
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
USDT Fond – ainult uuele kasutajale
Lukustage USDT, et teenida EIN airdroppe
- Airdropsid kokku
- 25,000,000 EIN
- Kogu lukustatud kogus
- 1,784,617 USDT
- Osalejad
- 1,868
MX fond
Lukustage MX, et teenida EIN airdroppe
- Airdropsid kokku
- 17,500,000 EIN
- Kogu lukustatud kogus
- 8,019,955 MX
- Osalejad
- 8,622
BOMB
- Airdropsid kokku
- 6,000,000 BOMB
- Sündmuse periood
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
USDT Fond – ainult uuele kasutajale
Lukustage USDT, et teenida BOMB airdroppe
- Airdropsid kokku
- 4,000,000 BOMB
- Kogu lukustatud kogus
- 1,085,194 USDT
- Osalejad
- 730
MX fond
Lukustage MX, et teenida BOMB airdroppe
- Airdropsid kokku
- 2,000,000 BOMB
- Kogu lukustatud kogus
- 4,399,152 MX
- Osalejad
- 3,057
ICEBERG
- Airdropsid kokku
- 1,666,666,666 ICEBERG
- Sündmuse periood
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
ICEBERG Fond – ainult uuele kasutajale
Lukustage ICEBERG, et teenida ICEBERG airdroppe
- Airdropsid kokku
- 833,333,333 ICEBERG
- Kogu lukustatud kogus
- 719,672,913 ICEBERG
- Osalejad
- 240
MX fond
Lukustage MX, et teenida ICEBERG airdroppe
- Airdropsid kokku
- 833,333,333 ICEBERG
- Kogu lukustatud kogus
- 3,625,514 MX
- Osalejad
- 2,759
SHM
- Airdropsid kokku
- 63,360 SHM
- Sündmuse periood
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
USDT Fond – ainult uuele kasutajale
Lukustage USDT, et teenida SHM airdroppe
- Airdropsid kokku
- 31,680 SHM
- Kogu lukustatud kogus
- 1,212,768 USDT
- Osalejad
- 784
MX fond
Lukustage MX, et teenida SHM airdroppe
- Airdropsid kokku
- 31,680 SHM
- Kogu lukustatud kogus
- 5,397,116 MX
- Osalejad
- 4,137
EPT
- Airdropsid kokku
- 4,560,000 EPT
- Sündmuse periood
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
USDT Fond – ainult uuele kasutajale
Lukustage USDT, et teenida EPT airdroppe
- Airdropsid kokku
- 2,300,000 EPT
- Kogu lukustatud kogus
- 1,955,829.733 USDT
- Osalejad
- 1,204
MX fond
Lukustage MX, et teenida EPT airdroppe
- Airdropsid kokku
- 1,300,000 EPT
- Kogu lukustatud kogus
- 5,462,085.851 MX
- Osalejad
- 4,243
EPT fond
Lukustage EPT, et teenida EPT airdroppe
- Airdropsid kokku
- 960,000 EPT
- Kogu lukustatud kogus
- 18,864,827.814 EPT
- Osalejad
- 393
MNT
- Airdropsid kokku
- 240,000 MNT
- Sündmuse periood
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
USDT Fond – ainult uuele kasutajale
Lukustage USDT, et teenida MNT airdroppe
- Airdropsid kokku
- 48,000 MNT
- Kogu lukustatud kogus
- 2,757,307 USDT
- Osalejad
- 1,730
MX fond
Lukustage MX, et teenida MNT airdroppe
- Airdropsid kokku
- 72,000 MNT
- Kogu lukustatud kogus
- 5,277,175 MX
- Osalejad
- 4,523
MNT fond
Lukustage MNT, et teenida MNT airdroppe
- Airdropsid kokku
- 120,000 MNT
- Kogu lukustatud kogus
- 12,425,855 MNT
- Osalejad
- 4,492
KINTO
- Airdropsid kokku
- 10,100 KINTO
- Sündmuse periood
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
USDT Fond – ainult uuele kasutajale
Lukustage USDT, et teenida KINTO airdroppe
- Airdropsid kokku
- 5,100 KINTO
- Kogu lukustatud kogus
- 2,661,559.62 USDT
- Osalejad
- 1,702
MX fond
Lukustage MX, et teenida KINTO airdroppe
- Airdropsid kokku
- 3,000 KINTO
- Kogu lukustatud kogus
- 6,137,476.3 MX
- Osalejad
- 5,185
KINTO fond
Lukustage KINTO, et teenida KINTO airdroppe
- Airdropsid kokku
- 2,000 KINTO
- Kogu lukustatud kogus
- 6,405.9 KINTO
- Osalejad
- 1,993
TERM
- Airdropsid kokku
- 120,000 TERM
- Sündmuse periood
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
USDT Fond – ainult uuele kasutajale
Lukustage USDT, et teenida TERM airdroppe
- Airdropsid kokku
- 60,000 TERM
- Kogu lukustatud kogus
- 1,028,611 USDT
- Osalejad
- 819
MX fond
Lukustage MX, et teenida TERM airdroppe
- Airdropsid kokku
- 36,000 TERM
- Kogu lukustatud kogus
- 4,354,949 MX
- Osalejad
- 3,418
TERM fond
Lukustage TERM, et teenida TERM airdroppe
- Airdropsid kokku
- 24,000 TERM
- Kogu lukustatud kogus
- 78,460 TERM
- Osalejad
- 1,531
IP
- Airdropsid kokku
- 60,000 IP
- Sündmuse periood
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
USDT Fond – ainult uuele kasutajale
Lukustage USDT, et teenida IP airdroppe
- Airdropsid kokku
- 30,000 IP
- Kogu lukustatud kogus
- 3,489,508 USDT
- Osalejad
- 2,402
MX fond
Lukustage MX, et teenida IP airdroppe
- Airdropsid kokku
- 18,000 IP
- Kogu lukustatud kogus
- 5,721,002 MX
- Osalejad
- 4,981
IP fond
Lukustage IP, et teenida IP airdroppe
- Airdropsid kokku
- 12,000 IP
- Kogu lukustatud kogus
- 221,808 IP
- Osalejad
- 1,866
APT
- Airdropsid kokku
- 30,500 APT
- Sündmuse periood
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
USDT Fond – ainult uuele kasutajale
Lukustage USDT, et teenida APT airdroppe
- Airdropsid kokku
- 16,000 APT
- Kogu lukustatud kogus
- 6,176,889 USDT
- Osalejad
- 3,734
MX fond
Lukustage MX, et teenida APT airdroppe
- Airdropsid kokku
- 11,500 APT
- Kogu lukustatud kogus
- 5,076,509 MX
- Osalejad
- 3,901
APT fond
Lukustage APT, et teenida APT airdroppe
- Airdropsid kokku
- 3,000 APT
- Kogu lukustatud kogus
- 525,988 APT
- Osalejad
- 2,460
XTER
- Airdropsid kokku
- 800,000 XTER
- Sündmuse periood
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
USDT Fond – ainult uuele kasutajale
Lukustage USDT, et teenida XTER airdroppe
- Airdropsid kokku
- 400,000 XTER
- Kogu lukustatud kogus
- 8,436,874 USDT
- Osalejad
- 5,642
MX fond
Lukustage MX, et teenida XTER airdroppe
- Airdropsid kokku
- 240,000 XTER
- Kogu lukustatud kogus
- 5,004,835 MX
- Osalejad
- 3,627
XTER fond
Lukustage XTER, et teenida XTER airdroppe
- Airdropsid kokku
- 160,000 XTER
- Kogu lukustatud kogus
- 1,008,964 XTER
- Osalejad
- 2,698