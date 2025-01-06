Launchpool

Star projektide tokenite teenimiseks lukustage varad

Kogu auhinnafond (USDT)
1,239,239
Osalejaid kokku
89,361
Loetletud projektide arv
15
EINSTEIN

EIN

Lõpetatud
Airdropsid kokku
28,000,000 EIN
Sündmuse periood
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Ainult uuele kasutajale

USDT Fond – ainult uuele kasutajale

Lukustage USDT, et teenida EIN airdroppe

Tether
Hinnanguline APR
80.24%
Airdropsid kokku
14,000,000 EIN
Kogu lukustatud kogus
1,367,960 USDT
Osalejad
948

MX fond

Lukustage MX, et teenida EIN airdroppe

MX Token
Hinnanguline APR
7.33%
Airdropsid kokku
7,000,000 EIN
Kogu lukustatud kogus
7,628,495 MX
Osalejad
5,771

EIN fond

Lukustage EIN, et teenida EIN airdroppe

EINSTEIN
Hinnanguline APR
2,995.28%
Airdropsid kokku
7,000,000 EIN
Kogu lukustatud kogus
18,886,122 EIN
Osalejad
210
StablR USD

USDR

Lõpetatud
Airdropsid kokku
70,000 USDT
Sündmuse periood
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Ainult uuele kasutajale

USDT Fond – ainult uuele kasutajale

Lukustage USDT, et teenida USDT airdroppe

Tether
Hinnanguline APR
207.08%
Airdropsid kokku
50,000 USDT
Kogu lukustatud kogus
1,781,074 USDT
Osalejad
1,141

MX fond

Lukustage MX, et teenida USDT airdroppe

MX Token
Hinnanguline APR
7.18%
Airdropsid kokku
10,000 USDT
Kogu lukustatud kogus
6,794,231 MX
Osalejad
5,149

USDR fond

Lukustage USDR, et teenida USDT airdroppe

StablR USD
Hinnanguline APR
125.34%
Airdropsid kokku
10,000 USDT
Kogu lukustatud kogus
710,609 USDR
Osalejad
697
StablR Euro

EURR

Lõpetatud
Airdropsid kokku
70,000 USDT
Sündmuse periood
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Ainult uuele kasutajale

USDT Fond – ainult uuele kasutajale

Lukustage USDT, et teenida USDT airdroppe

Tether
Hinnanguline APR
265.30%
Airdropsid kokku
50,000 USDT
Kogu lukustatud kogus
1,273,366 USDT
Osalejad
906

MX fond

Lukustage MX, et teenida USDT airdroppe

MX Token
Hinnanguline APR
7.38%
Airdropsid kokku
10,000 USDT
Kogu lukustatud kogus
7,043,910 MX
Osalejad
5,229

EURR fond

Lukustage EURR, et teenida USDT airdroppe

StablR Euro
Hinnanguline APR
179.68%
Airdropsid kokku
10,000 USDT
Kogu lukustatud kogus
411,359 EURR
Osalejad
454
TRN

TRN

Esmane noteerimine
Lõpetatud
Airdropsid kokku
190,000 TRN
Sündmuse periood
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Ainult uuele kasutajale

USDT Fond – ainult uuele kasutajale

Lukustage USDT, et teenida TRN airdroppe

Tether
Hinnanguline APR
28.14%
Airdropsid kokku
95,000 TRN
Kogu lukustatud kogus
1,569,907 USDT
Osalejad
917

TRN fond

Lukustage TRN, et teenida TRN airdroppe

TRN
Hinnanguline APR
1,884.61%
Airdropsid kokku
95,000 TRN
Kogu lukustatud kogus
314,040 TRN
Osalejad
702
EINSTEIN

EIN

Esmane noteerimine
Lõpetatud
Airdropsid kokku
42,500,000 EIN
Sündmuse periood
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Ainult uuele kasutajale

USDT Fond – ainult uuele kasutajale

Lukustage USDT, et teenida EIN airdroppe

Tether
Hinnanguline APR
113.39%
Airdropsid kokku
25,000,000 EIN
Kogu lukustatud kogus
1,784,617 USDT
Osalejad
1,868

MX fond

Lukustage MX, et teenida EIN airdroppe

MX Token
Hinnanguline APR
8.80%
Airdropsid kokku
17,500,000 EIN
Kogu lukustatud kogus
8,019,955 MX
Osalejad
8,622
Bombie

BOMB

Esmane noteerimine
Lõpetatud
Airdropsid kokku
6,000,000 BOMB
Sündmuse periood
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Ainult uuele kasutajale

USDT Fond – ainult uuele kasutajale

Lukustage USDT, et teenida BOMB airdroppe

Tether
Hinnanguline APR
449.81%
Airdropsid kokku
4,000,000 BOMB
Kogu lukustatud kogus
1,085,194 USDT
Osalejad
730

MX fond

Lukustage MX, et teenida BOMB airdroppe

MX Token
Hinnanguline APR
22.01%
Airdropsid kokku
2,000,000 BOMB
Kogu lukustatud kogus
4,399,152 MX
Osalejad
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Esmane noteerimine
Lõpetatud
Airdropsid kokku
1,666,666,666 ICEBERG
Sündmuse periood
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Ainult uuele kasutajale

ICEBERG Fond – ainult uuele kasutajale

Lukustage ICEBERG, et teenida ICEBERG airdroppe

ICEBERG
Hinnanguline APR
8,488.44%
Airdropsid kokku
833,333,333 ICEBERG
Kogu lukustatud kogus
719,672,913 ICEBERG
Osalejad
240

MX fond

Lukustage MX, et teenida ICEBERG airdroppe

MX Token
Hinnanguline APR
4.66%
Airdropsid kokku
833,333,333 ICEBERG
Kogu lukustatud kogus
3,625,514 MX
Osalejad
2,759
Shardeum

SHM

Esmane noteerimine
Lõpetatud
Airdropsid kokku
63,360 SHM
Sündmuse periood
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Ainult uuele kasutajale

USDT Fond – ainult uuele kasutajale

Lukustage USDT, et teenida SHM airdroppe

Tether
Hinnanguline APR
600.58%
Airdropsid kokku
31,680 SHM
Kogu lukustatud kogus
1,212,768 USDT
Osalejad
784

MX fond

Lukustage MX, et teenida SHM airdroppe

MX Token
Hinnanguline APR
48.75%
Airdropsid kokku
31,680 SHM
Kogu lukustatud kogus
5,397,116 MX
Osalejad
4,137
Balance

EPT

Esmane noteerimine
Lõpetatud
Airdropsid kokku
4,560,000 EPT
Sündmuse periood
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Ainult uuele kasutajale

USDT Fond – ainult uuele kasutajale

Lukustage USDT, et teenida EPT airdroppe

Tether
Hinnanguline APR
221.06%
Airdropsid kokku
2,300,000 EPT
Kogu lukustatud kogus
1,955,829.733 USDT
Osalejad
1,204

MX fond

Lukustage MX, et teenida EPT airdroppe

MX Token
Hinnanguline APR
14.02%
Airdropsid kokku
1,300,000 EPT
Kogu lukustatud kogus
5,462,085.851 MX
Osalejad
4,243

EPT fond

Lukustage EPT, et teenida EPT airdroppe

Balance
Hinnanguline APR
624.27%
Airdropsid kokku
960,000 EPT
Kogu lukustatud kogus
18,864,827.814 EPT
Osalejad
393
Mantle

MNT

Lõpetatud
Airdropsid kokku
240,000 MNT
Sündmuse periood
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Ainult uuele kasutajale

USDT Fond – ainult uuele kasutajale

Lukustage USDT, et teenida MNT airdroppe

Tether
Hinnanguline APR
134.91%
Airdropsid kokku
48,000 MNT
Kogu lukustatud kogus
2,757,307 USDT
Osalejad
1,730

MX fond

Lukustage MX, et teenida MNT airdroppe

MX Token
Hinnanguline APR
34.49%
Airdropsid kokku
72,000 MNT
Kogu lukustatud kogus
5,277,175 MX
Osalejad
4,523

MNT fond

Lukustage MNT, et teenida MNT airdroppe

Mantle
Hinnanguline APR
96.05%
Airdropsid kokku
120,000 MNT
Kogu lukustatud kogus
12,425,855 MNT
Osalejad
4,492
Kinto

KINTO

Esmane noteerimine
Lõpetatud
Airdropsid kokku
10,100 KINTO
Sündmuse periood
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Ainult uuele kasutajale

USDT Fond – ainult uuele kasutajale

Lukustage USDT, et teenida KINTO airdroppe

Tether
Hinnanguline APR
397.35%
Airdropsid kokku
5,100 KINTO
Kogu lukustatud kogus
2,661,559.62 USDT
Osalejad
1,702

MX fond

Lukustage MX, et teenida KINTO airdroppe

MX Token
Hinnanguline APR
32.26%
Airdropsid kokku
3,000 KINTO
Kogu lukustatud kogus
6,137,476.3 MX
Osalejad
5,185

KINTO fond

Lukustage KINTO, et teenida KINTO airdroppe

Kinto
Hinnanguline APR
3,934.48%
Airdropsid kokku
2,000 KINTO
Kogu lukustatud kogus
6,405.9 KINTO
Osalejad
1,993
Term Finance

TERM

Esmane noteerimine
Lõpetatud
Airdropsid kokku
120,000 TERM
Sündmuse periood
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Ainult uuele kasutajale

USDT Fond – ainult uuele kasutajale

Lukustage USDT, et teenida TERM airdroppe

Tether
Hinnanguline APR
539.01%
Airdropsid kokku
60,000 TERM
Kogu lukustatud kogus
1,028,611 USDT
Osalejad
819

MX fond

Lukustage MX, et teenida TERM airdroppe

MX Token
Hinnanguline APR
27.00%
Airdropsid kokku
36,000 TERM
Kogu lukustatud kogus
4,354,949 MX
Osalejad
3,418

TERM fond

Lukustage TERM, et teenida TERM airdroppe

Term Finance
Hinnanguline APR
5,661.41%
Airdropsid kokku
24,000 TERM
Kogu lukustatud kogus
78,460 TERM
Osalejad
1,531
Story

IP

Esmane noteerimine
Lõpetatud
Airdropsid kokku
60,000 IP
Sündmuse periood
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Ainult uuele kasutajale

USDT Fond – ainult uuele kasutajale

Lukustage USDT, et teenida IP airdroppe

Tether
Hinnanguline APR
185.52%
Airdropsid kokku
30,000 IP
Kogu lukustatud kogus
3,489,508 USDT
Osalejad
2,402

MX fond

Lukustage MX, et teenida IP airdroppe

MX Token
Hinnanguline APR
19.55%
Airdropsid kokku
18,000 IP
Kogu lukustatud kogus
5,721,002 MX
Osalejad
4,981

IP fond

Lukustage IP, et teenida IP airdroppe

Story
Hinnanguline APR
645.05%
Airdropsid kokku
12,000 IP
Kogu lukustatud kogus
221,808 IP
Osalejad
1,866
Aptos

APT

Lõpetatud
Airdropsid kokku
30,500 APT
Sündmuse periood
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Ainult uuele kasutajale

USDT Fond – ainult uuele kasutajale

Lukustage USDT, et teenida APT airdroppe

Tether
Hinnanguline APR
260.38%
Airdropsid kokku
16,000 APT
Kogu lukustatud kogus
6,176,889 USDT
Osalejad
3,734

MX fond

Lukustage MX, et teenida APT airdroppe

MX Token
Hinnanguline APR
58.36%
Airdropsid kokku
11,500 APT
Kogu lukustatud kogus
5,076,509 MX
Osalejad
3,901

APT fond

Lukustage APT, et teenida APT airdroppe

Aptos
Hinnanguline APR
68.87%
Airdropsid kokku
3,000 APT
Kogu lukustatud kogus
525,988 APT
Osalejad
2,460
Xterio

XTER

Esmane noteerimine
Lõpetatud
Airdropsid kokku
800,000 XTER
Sündmuse periood
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Ainult uuele kasutajale

USDT Fond – ainult uuele kasutajale

Lukustage USDT, et teenida XTER airdroppe

Tether
Hinnanguline APR
279.69%
Airdropsid kokku
400,000 XTER
Kogu lukustatud kogus
8,436,874 USDT
Osalejad
5,642

MX fond

Lukustage MX, et teenida XTER airdroppe

MX Token
Hinnanguline APR
47.02%
Airdropsid kokku
240,000 XTER
Kogu lukustatud kogus
5,004,835 MX
Osalejad
3,627

XTER fond

Lukustage XTER, et teenida XTER airdroppe

Xterio
Hinnanguline APR
1,335.95%
Airdropsid kokku
160,000 XTER
Kogu lukustatud kogus
1,008,964 XTER
Osalejad
2,698