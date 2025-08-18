Rohkem infot RIO

$0.3082
$0.3082
-3.17%1D
Realio (RIO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:21:17 (UTC+8)

Realio (RIO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3052
24 h madal
$ 0.3296
24 h kõrge

$ 0.3052
$ 0.3296
--
--
-0.52%

-3.17%

-1.79%

-1.79%

Realio (RIO) reaalajas hind on $ 0.3082. Viimase 24 tunni jooksul RIO kaubeldud madalaim $ 0.3052 ja kõrgeim $ 0.3296 näitab aktiivset turu volatiivsust. RIOkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on RIO muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -3.17% 24 tunni vältel -1.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Realio (RIO) – turuteave

--
$ 500.63K
$ 30.82M
--
100,000,000
ALGO

Realio praegune turukapitalisatsioon on -- $ 500.63K 24 tunnise kauplemismahuga. RIO ringlev varu on --, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Realio (RIO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Realio tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01009-3.17%
30 päeva$ -0.0563-15.45%
60 päeva$ +0.028+9.99%
90 päeva$ -0.0123-3.84%
Realio Hinnamuutus täna

Täna registreeris RIO muutuse $ -0.01009 (-3.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Realio 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0563 (-15.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Realio 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RIO $ +0.028 (+9.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Realio 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0123 (-3.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Realio (RIO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Realio hinnaajaloo lehte.

Mis on Realio (RIO)

$RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio’s utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches.

Realio on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Realio investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RIO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Realio kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Realio ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Realio hinna ennustus (USD)

Kui palju on Realio (RIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Realio (RIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Realio nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Realio hinna ennustust kohe!

Realio (RIO) tokenoomika

Realio (RIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Realio (RIO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Realio osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Realio osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RIO kohalike valuutade suhtes

Realio ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Realio võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Realio ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Realio kohta

Kui palju on Realio (RIO) tänapäeval väärt?
Reaalajas RIO hind USD on 0.3082 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RIO/USD hind?
Praegune hind RIO/USD on $ 0.3082. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Realio turukapitalisatsioon?
RIO turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RIO ringlev varu?
RIO ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RIO (ATH) hind?
RIO saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade RIO madalaim (ATL) hind?
RIO nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on RIO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RIO kauplemismaht on $ 500.63K USD.
Kas RIO sel aastal kõrgemale ka suundub?
RIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RIO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:21:17 (UTC+8)

Realio (RIO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

