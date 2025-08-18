Realio (RIO) reaalajas hind on $ 0.3082. Viimase 24 tunni jooksul RIO kaubeldud madalaim $ 0.3052 ja kõrgeim $ 0.3296 näitab aktiivset turu volatiivsust. RIOkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on RIO muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -3.17% 24 tunni vältel -1.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Realio (RIO) – turuteave
$ 500.63K
$ 500.63K$ 500.63K
$ 30.82M
$ 30.82M$ 30.82M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
ALGO
Realio praegune turukapitalisatsioon on --$ 500.63K 24 tunnise kauplemismahuga. RIO ringlev varu on --, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Realio (RIO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Realio tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.01009
-3.17%
30 päeva
$ -0.0563
-15.45%
60 päeva
$ +0.028
+9.99%
90 päeva
$ -0.0123
-3.84%
Realio Hinnamuutus täna
Täna registreeris RIO muutuse $ -0.01009 (-3.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Realio 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0563 (-15.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Realio 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RIO $ +0.028 (+9.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Realio 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0123 (-3.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Realio (RIO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio’s utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches.
Realio hinna ennustus (USD)
Kui palju on Realio (RIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Realio (RIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Realio nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Realio (RIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Realio (RIO) ostujuhend
