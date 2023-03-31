Realio (RIO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Realio (RIO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

$RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio's utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches. Ametlik veebisait: https://www.realio.fund/

Realio (RIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Realio (RIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.15M $ 28.15M $ 28.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.1499 $ 3.1499 $ 3.1499 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.2815 $ 0.2815 $ 0.2815 Lisateave Realio (RIO) hinna kohta

Realio (RIO) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas RIO tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview Realio Network is a Cosmos SDK-based Layer-1 blockchain focused on the tokenization and management of real-world assets (RWAs), such as real estate and private equity. Its native token is RIO, which serves as a utility and governance token within the ecosystem. The network also features other tokens, such as RST (Realio Security Token) and LMX (Liquid Mining Fund token), each with specific roles. Issuance Mechanism RIO is the native cryptocurrency and utility token of the Realio Network.

is the native cryptocurrency and utility token of the Realio Network. RIO is not sold or promoted as an investment by the Realio team; its value is speculative and determined by the market.

The network uses a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, where validators and delegators can bond RIO (as well as RST and LMX) to secure the network and earn block rewards proportional to their stake. Allocation Mechanism Token Purpose/Role Allocation/Distribution Mechanism RIO Utility, governance, staking Distributed via staking, block rewards, and possibly ecosystem incentives. No direct sale or promotion by the team. RST Tokenized equity Offered under Reg D/S to non-U.S. and accredited U.S. investors; available on tZERO ATS for retail in the future. LMX Liquid Mining Fund Used in P2P order book and investment strategies; details on allocation via platform. The network supply cap for RIO is 175 million tokens.

for RIO is 175 million tokens. RST is a security token representing equity in Realio, with specific regulatory and whitelisting requirements. Usage and Incentive Mechanism Staking : Validators and delegators bond RIO, RST, and LMX to earn block rewards.

: Validators and delegators bond RIO, RST, and LMX to earn block rewards. Governance : Token holders can participate in network upgrades and governance by staking and voting.

: Token holders can participate in network upgrades and governance by staking and voting. Ecosystem Utility : RIO is used for transaction fees, network operations, and as a base asset for tokenizing RWAs.

: RIO is used for transaction fees, network operations, and as a base asset for tokenizing RWAs. Investment Platform: RST and LMX are used within the Realio investment platform for accessing real-world asset investment opportunities and liquid mining strategies. Locking Mechanism Staking Lock : Tokens bonded for staking are subject to network-defined unbonding periods, typical of PoS networks, to ensure network security.

: Tokens bonded for staking are subject to network-defined unbonding periods, typical of PoS networks, to ensure network security. RST/LMX Locking: Participation in certain investment or mining strategies may require locking RST or LMX for specified periods, as defined by the platform or fund terms. Unlocking Time Staking Unbonding : The unbonding period for staked tokens (RIO, RST, LMX) is determined by the network protocol, ensuring security and stability. Specific durations are not detailed in the available sources.

: The unbonding period for staked tokens (RIO, RST, LMX) is determined by the network protocol, ensuring security and stability. Specific durations are not detailed in the available sources. RST Unlocking : RST tokens are subject to regulatory and platform-specific unlocking schedules, especially for U.S. investors and those participating via tZERO ATS.

: RST tokens are subject to regulatory and platform-specific unlocking schedules, especially for U.S. investors and those participating via tZERO ATS. LMX Unlocking: Unlocking is tied to the terms of the Liquid Mining Fund and P2P order book participation. Additional Notes RIO is not an investment product and is not promoted as such by the Realio team.

The Realio Network is designed for interoperability, supporting both EVM and non-EVM chains via IBC protocol.

The network emphasizes compliance, security, and real-world asset integration. References for Further Reading Unlocking RST Network Utility

Realio Network for RWAs is Live

Realio Network Staking Guide

Important Disclosure Regarding RIO and RST Summary Table: Realio Network Token Economics Aspect Details Issuance PoS block rewards, staking, no direct sale of RIO Allocation RIO: Staking/block rewards; RST: Reg D/S offering; LMX: Platform/fund participation Usage/Incentives Staking, governance, transaction fees, investment access Locking Staking lock (unbonding period), platform/fund-specific locks for RST/LMX Unlocking Network-defined unbonding for staking; platform/fund-specific for RST/LMX If you need more granular details (e.g., exact vesting schedules or allocation percentages), please refer to the Realio Network's official documentation or investment platform, as such specifics were not available in the current data.

Realio (RIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Realio (RIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RIO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RIO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Realio (RIO) hinna ajalugu RIO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

