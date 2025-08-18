Renta Network (RENTA) reaalajas hind on $ 0.012995. Viimase 24 tunni jooksul RENTA kaubeldud madalaim $ 0.012836 ja kõrgeim $ 0.013474 näitab aktiivset turu volatiivsust. RENTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03602533850022218 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003994700085988189.
Lüliajalise tootluse osas on RENTA muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -0.20% 24 tunni vältel +10.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Renta Network (RENTA) – turuteave
No.1430
$ 5.03M
$ 5.03M$ 5.03M
$ 85.73K
$ 85.73K$ 85.73K
$ 13.00M
$ 13.00M$ 13.00M
386.72M
386.72M 386.72M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
38.67%
ETH
Renta Network praegune turukapitalisatsioon on $ 5.03M$ 85.73K 24 tunnise kauplemismahuga. RENTA ringlev varu on 386.72M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.00M.
Renta Network (RENTA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Renta Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00002605
-0.20%
30 päeva
$ +0.000591
+4.76%
60 päeva
$ +0.005062
+63.80%
90 päeva
$ +0.005228
+67.31%
Renta Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris RENTA muutuse $ -0.00002605 (-0.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Renta Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000591 (+4.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Renta Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RENTA $ +0.005062 (+63.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Renta Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.005228 (+67.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Renta Network (RENTA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.
Renta Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Renta Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RENTA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Renta Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Renta Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Renta Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Renta Network (RENTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Renta Network (RENTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Renta Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Renta Network (RENTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RENTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Renta Network (RENTA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Renta Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Renta Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.