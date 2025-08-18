Rohkem infot RENTA

Renta Network logo

Renta Network hind(RENTA)

1 RENTA/USD reaalajas hind:

-0.20%1D
USD
Renta Network (RENTA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:59:32 (UTC+8)

Renta Network (RENTA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.03%

-0.20%

+10.74%

+10.74%

Renta Network (RENTA) reaalajas hind on $ 0.012995. Viimase 24 tunni jooksul RENTA kaubeldud madalaim $ 0.012836 ja kõrgeim $ 0.013474 näitab aktiivset turu volatiivsust. RENTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03602533850022218 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003994700085988189.

Lüliajalise tootluse osas on RENTA muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -0.20% 24 tunni vältel +10.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Renta Network (RENTA) – turuteave

No.1430

38.67%

ETH

Renta Network praegune turukapitalisatsioon on $ 5.03M $ 85.73K 24 tunnise kauplemismahuga. RENTA ringlev varu on 386.72M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.00M.

Renta Network (RENTA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Renta Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00002605-0.20%
30 päeva$ +0.000591+4.76%
60 päeva$ +0.005062+63.80%
90 päeva$ +0.005228+67.31%
Renta Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris RENTA muutuse $ -0.00002605 (-0.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Renta Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000591 (+4.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Renta Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RENTA $ +0.005062 (+63.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Renta Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.005228 (+67.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Renta Network (RENTA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Renta Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Renta Network (RENTA)

Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

Renta Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Renta Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RENTA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Renta Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Renta Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Renta Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Renta Network (RENTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Renta Network (RENTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Renta Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Renta Network hinna ennustust kohe!

Renta Network (RENTA) tokenoomika

Renta Network (RENTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RENTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Renta Network (RENTA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Renta Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Renta Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RENTA kohalike valuutade suhtes

Renta Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Renta Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Renta Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Renta Network kohta

Kui palju on Renta Network (RENTA) tänapäeval väärt?
Reaalajas RENTA hind USD on 0.012995 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RENTA/USD hind?
Praegune hind RENTA/USD on $ 0.012995. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Renta Network turukapitalisatsioon?
RENTA turukapitalisatsioon on $ 5.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RENTA ringlev varu?
RENTA ringlev varu on 386.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RENTA (ATH) hind?
RENTA saavutab ATH hinna summas 0.03602533850022218 USD.
Mis oli kõigi aegade RENTA madalaim (ATL) hind?
RENTA nägi ATL hinda summas 0.003994700085988189 USD.
Milline on RENTA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RENTA kauplemismaht on $ 85.73K USD.
Kas RENTA sel aastal kõrgemale ka suundub?
RENTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RENTA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:59:32 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

