Renta Network (RENTA) teave Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users. Ametlik veebisait: https://www.renta.network Valge raamat: https://renta.network/whitebook.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x792905a8b7c0a22d56e78e849f95c162018a4e2d Ostke RENTA kohe!

Renta Network (RENTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Renta Network (RENTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 386.72M $ 386.72M $ 386.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.41M $ 11.41M $ 11.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01812 $ 0.01812 $ 0.01812 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 Praegune hind: $ 0.011406 $ 0.011406 $ 0.011406 Lisateave Renta Network (RENTA) hinna kohta

Renta Network (RENTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Renta Network (RENTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RENTA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RENTA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RENTA tokeni tokenoomikat, avastage RENTA tokeni reaalajas hinda!

Renta Network (RENTA) hinna ajalugu RENTA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RENTA hinna ajalugu kohe!

