Radio Caca (RACA) reaalajas hind on $ 0.00005909. Viimase 24 tunni jooksul RACA kaubeldud madalaim $ 0.00005668 ja kõrgeim $ 0.0000605 näitab aktiivset turu volatiivsust. RACAkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on RACA muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, -1.31% 24 tunni vältel -0.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Radio Caca (RACA) – turuteave
--
----
$ 119.79K
$ 119.79K$ 119.79K
$ 29.55M
$ 29.55M$ 29.55M
--
----
500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000
2021-05-15 00:00:00
BSC
Radio Caca praegune turukapitalisatsioon on --$ 119.79K 24 tunnise kauplemismahuga. RACA ringlev varu on --, mille koguvaru on 500000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Radio Caca (RACA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Radio Caca tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000007846
-1.31%
30 päeva
$ -0.0000031
-4.99%
60 päeva
$ -0.00000089
-1.49%
90 päeva
$ -0.00002503
-29.76%
Radio Caca Hinnamuutus täna
Täna registreeris RACA muutuse $ -0.0000007846 (-1.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Radio Caca 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000031 (-4.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Radio Caca 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RACA $ -0.00000089 (-1.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Radio Caca 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00002503 (-29.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Radio Caca (RACA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands.
Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.
