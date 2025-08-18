Mis on Radio Caca (RACA)

RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.

Radio Caca hinna ennustus (USD)

Kui palju on Radio Caca (RACA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Radio Caca (RACA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Radio Caca (RACA) tokenoomika

Radio Caca (RACA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Radio Caca ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Radio Caca võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Radio Caca kohta Kui palju on Radio Caca (RACA) tänapäeval väärt? Reaalajas RACA hind USD on 0.00005909 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RACA/USD hind? $ 0.00005909 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RACA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Radio Caca turukapitalisatsioon? RACA turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RACA ringlev varu? RACA ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RACA (ATH) hind? RACA saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade RACA madalaim (ATL) hind? RACA nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on RACA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RACA kauplemismaht on $ 119.79K USD . Kas RACA sel aastal kõrgemale ka suundub? RACA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RACA hinna ennustust

