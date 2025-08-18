Rohkem infot RACA

$0.00005911
$0.00005911$0.00005911
-1.31%1D
Radio Caca (RACA) reaalajas hinnagraafik
Radio Caca (RACA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00005668
$ 0.00005668$ 0.00005668
24 h madal
$ 0.0000605
$ 0.0000605$ 0.0000605
24 h kõrge

$ 0.00005668
$ 0.00005668$ 0.00005668

$ 0.0000605
$ 0.0000605$ 0.0000605

-0.16%

-1.31%

-0.89%

-0.89%

Radio Caca (RACA) reaalajas hind on $ 0.00005909. Viimase 24 tunni jooksul RACA kaubeldud madalaim $ 0.00005668 ja kõrgeim $ 0.0000605 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on RACA muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, -1.31% 24 tunni vältel -0.89% viimase 7 päeva jooksul.

Radio Caca (RACA) – turuteave

$ 119.79K
$ 119.79K$ 119.79K

$ 29.55M
$ 29.55M$ 29.55M

500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000

Radio Caca praegune turukapitalisatsioon on $ 119.79K 24 tunnise kauplemismahuga. RACA ringlev varu on 500000000000 koguvaru.

Radio Caca (RACA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Radio Caca tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000007846-1.31%
30 päeva$ -0.0000031-4.99%
60 päeva$ -0.00000089-1.49%
90 päeva$ -0.00002503-29.76%
Radio Caca Hinnamuutus täna

Täna registreeris RACA muutuse $ -0.0000007846 (-1.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Radio Caca 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000031 (-4.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Radio Caca 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RACA $ -0.00000089 (-1.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Radio Caca 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00002503 (-29.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Radio Caca (RACA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Radio Caca hinnaajaloo lehte.

Mis on Radio Caca (RACA)

RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.

Radio Caca on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Radio Caca investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Radio Caca hinna ennustus (USD)

Kui palju on Radio Caca (RACA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Radio Caca (RACA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Radio Caca nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Radio Caca hinna ennustust kohe!

Radio Caca (RACA) tokenoomika

Radio Caca (RACA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RACA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Radio Caca (RACA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Radio Caca osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Radio Caca osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Radio Caca võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Radio Caca kohta

Kui palju on Radio Caca (RACA) tänapäeval väärt?
Reaalajas RACA hind USD on 0.00005909 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RACA/USD hind?
Praegune hind RACA/USD on $ 0.00005909. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Radio Caca turukapitalisatsioon?
RACA turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RACA ringlev varu?
RACA ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RACA (ATH) hind?
RACA saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade RACA madalaim (ATL) hind?
RACA nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on RACA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RACA kauplemismaht on $ 119.79K USD.
Kas RACA sel aastal kõrgemale ka suundub?
RACA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RACA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

