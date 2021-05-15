Radio Caca (RACA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Radio Caca (RACA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Radio Caca (RACA) teave RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc. Ametlik veebisait: https://www.radiocaca.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0x12bb890508c125661e03b09ec06e404bc9289040 Ostke RACA kohe!

Radio Caca (RACA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Radio Caca (RACA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.76M $ 27.76M $ 27.76M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01198888 $ 0.01198888 $ 0.01198888 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00005552 $ 0.00005552 $ 0.00005552 Lisateave Radio Caca (RACA) hinna kohta

Radio Caca (RACA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Radio Caca (RACA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RACA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RACA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RACA tokeni tokenoomikat, avastage RACA tokeni reaalajas hinda!

Radio Caca (RACA) hinna ajalugu RACA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RACA hinna ajalugu kohe!

